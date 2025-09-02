Renato Paiva deixa o Fortaleza com 20% de aproveitamento; veja

O técnico Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza. Contratado em julho deste ano, o português realizou dez partidas com o Tricolor, somando uma vitória, três empates e seis derrotas - foi um aproveitamento de 20%.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Paiva chegou para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que passou mais de quatro anos na equipe do Pici. Sem atuações empolgantes no novo trabalho, o Tricolor foi eliminado pelo Vélez Sarsfield-ARG nas oitavas da Copa Libertadores e segue no Z4 da Série A.

O único triunfo do português aconteceu diante do RB Bragantino (3 a 1). Analisando as derrotas, a mais elástica foi a goleada por 5 a 0 sofrida contra o Botafogo, na Arena Castelão, pela Série A.

continua após a publicidade

Dentre os três empates, um aconteceu diante do Vélez, em casa, na Libertadores. Depois da apagada atuação no 0 a 0, o Leão perdeu por 2 a 0 na volta e despediu-se do torneio. Outra igualdade, sofrendo gol nos acréscimos do 2º tempo, veio contra o Corinthians.

➡️ Fortaleza decide demitir o técnico Renato Paiva

Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza retornará ao mercado para encontrar seu terceiro técnico no ano. A equipe do Pici está em 19º lugar na tabela do Brasileirão, com 15 pontos.

continua após a publicidade

Mudanças no elenco

Buscando uma saída na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza realizou uma janela de transferências movimentada. Uma das contratações, por sinal, foi indicação direta de Paiva: trata-se do atacante Kayke, emprestado pelo Botafogo até 30 de junho de 2026.

A equipe também anunciou, na última segunda-feira (1º), a chegada dos meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán. Por outro lado, nomes como Gustavo Mancha e Kervin Andrade deixaram o Leão nesta janela.

➡️ Em sequência negativa, Fortaleza fica a sete pontos de sair do Z4

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.