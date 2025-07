Newton acumula bons jogos e recebe elogios de Davide Ancelotti

Titular nos últimos três jogos do Botafogo, Newton vem evoluindo e chamando atenção do técnico Davide Ancelotti. Contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos, foi mais um bom desempenho do volante em meio às oportunidades.

Ainda que o cenário indique que será apenas opção no setor, Newton cumpre seu papel. Ancelotti elogiou o jogador de 25 anos, contratado em 2023, e o vê com diversas funções no Glorioso para a sequência do calendário.

— Newton tem já duas partidas de um bom nível, é um jogador que também tem coisas que melhorar, que tem potencial, que tem capacidade de correr com a bola, que é importante no futebol brasileiro, para romper linhas, e tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso, tem que ter essa liberdade de utilizar essa qualidade que ele tem. Newton pode ser um 8, acho que já jogou como 8 em um 4-3-3, e sim, eu vejo o Newton como um 8, como hoje, mas tem que ter essa possibilidade de soltar a posição, porque tem essas características — disse Davide, em entrevista coletiva.

Newton, no entanto, ainda precisa lidar com a desconfiança. E isso fica claro em jogos no Nilton Santos, como a paciência do torcedor é menor em relação a peças mais estreladas do elenco, como Allan e Marlon Freitas.

Enquanto isso, o camisa 28 faz seu trabalho de forma silenciosa e ajudando na construção dos resultados. Diante do Massa Bruta, atuando como primeiro homem de meio-campo, foram 52 ações com bola, sendo 80% dos passes certos (33/41) - dados fornecidos pelo Sofascore Brasil. Allan foi poupado por desgaste, e Davide Ancelotti explicou a decisão.

— Primeiro porque o Allan precisava de descanso hoje, acho que o Newton estava mais fresco. Também por características do jogo, porque era um jogo mais aberto, porque contra as equipes de Red Bull sempre precisamos desses momentos, como eu falava, de jogadores que podem correr com a bola e o Newton fazia isso muito bem. Então, essa foi a decisão.

Como Allan cumprirá suspensão por terceiro cartão amarelo, Newton desponta como provável titular diante do Cruzeiro, no domingo (3/8), pelo Brasileirão. Danilo estará à disposição, mas ainda trabalha para melhorar a parte física.

