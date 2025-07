Fluminense levou a melhor nos dois últimos encontros em mata-mata contra o Internacional

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No retrospecto recente em confrontos eliminatórios, o Tricolor Carioca leva vantagem, tendo vencido os últimos três duelos contra o Colorado.

continua após a publicidade

➡️ Internacional x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

O embate mais recente e marcante aconteceu em 2023, na semifinal da Copa Libertadores. No primeiro jogo, as equipes empataram em 2 a 2. Na partida de volta, o Fluminense venceu por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, garantindo vaga na final da competição. Na ocasião, John Kennedy e Germán Cano marcaram para o Tricolor, enquanto Gabriel Mercado fez o gol do Internacional.

Germán Cano em campo contra o Internacional na Libertadores de 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Outro confronto eliminatório entre os clubes ocorreu em 2012, também pela Libertadores, nas oitavas de final. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 no Beira-Rio. Na volta, o Fluminense venceu por 2 a 1 no Engenhão, novamente de virada. Leandro Euzébio e Fred marcaram para o Tricolor, e Leandro Damião fez o gol colorado.

continua após a publicidade

➡️ Imprensa internacional crava substituto de Jhon Arias no Fluminense

Fluminense em vantagem no retrospecto recente

Nos últimos confrontos entre as equipes, o Fluminense também leva a melhor. Nos últimos dois anos, os clubes se enfrentaram sete vezes, com três vitórias para o Tricolor, três empates e apenas um triunfo do Internacional.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes com mando do Internacional, como a partida desta quarta-feira, foram duas vitórias do Fluminense, duas para o Internacional e um empate. O último confronto ocorreu em junho deste ano, no Beira-Rio, e o Fluminense venceu por 2 a 0 com gols de Serna e Paulo Baya.