Escalação do Bahia contra o Retrô: Ceni faz muitas mudanças no time titular Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Uniforme do superman será usado na partida contra o Retrô (Foto: Catarina Brandão) Uniforme do superman será usado na partida contra o Retrô (Foto: Catarina Brandão)