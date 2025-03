CBF aprova mudanças no Brasileirão 2025

Em conselho técnico realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), dirigentes da entidade e representantes dos 20 clubes da Série A aprovaram mudanças no Brasileirão 2025. Dentre as novidades, estão a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo e do Sistema de Bolas Múltiplas, além de um comitê consultivo internacional de arbitragem.

Entenda as principais mudanças

O Sistema de Bolas Múltiplas é o método de reposição de bola usado também na Premier League. Consiste em deixar 16 bolas posicionadas sobre cones ao redor do campo e o jogador terá apenas que retirá-la para dar continuidade ao jogo. O papel do gândula será de colocar as bolas novamente nos locais estabelecidos.

Outra novidade é a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo, implementado pela Fifa. Essa medida cria um gesto cruzando os braços para denunciar atos de cunho racista durante a partida e pode ser sinalizado pelos árbitros, jogadores ou demais oficiais da competição.

Além disso, a CBF criou um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que terá por objetivo avaliar as decisões tomadas pelos árbitros no Brasileirão. Esse grupo fará parte da nova Comissão de Arbitragem e será formado pelo italiano Nicola Rizolli, árbitro na final da Copa do Mundo de 2014, o argentino Nestor Pitana, que apitou a final do Mundial de 2018, e Sandro Meira Ricci, que trabalhou nas duas edições mencionadas.

Também foi decidida a adoção do Protocolo de Concussão, permitindo uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão por conta de um choque de cabeça. O médico da equipe deverá sinalizar a arbitragem por meio de um cartão vermelho e o atleta deverá ficar afastado por pelo menos cinco dias a partir da constatação do traumatismo craniano.

Paralisação em Datas Fifa e Mundial de Clubes

Entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras disputarão o Mundial de Clubes. Para evitar conflito de datas, o Brasileirão será paralisado enquanto os clubes brasileiros estiverem na competição.

Assim como em 2024, o Campeonato Braisleiro também será paralisado nas Datas Fifa. Ainda, essas equipes terão um intervalo mínimo de 48h entre o fim do período de convocação e seus jogos.