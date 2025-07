Escalações de Cruzeiro x CRB: Gabigol está escalado na Raposa

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, decidiu poupar três titulares de início na partida desta quarta-feira (30), às 19h30, contra o CRB, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira ficam no banco de reservas - o lateral William continua de fora. Gabigol, Jonathan Jesus e Eduardo são as novidades da equipe celeste.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Christian, Eduardo e Gabigol; Kaio Jorge e Wanderson.

A partida de volta, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, será na próxima quarta-feira (7), às 21h. A classificação para as quartas de final vale R$ 4,74 milhões na premiação paga pela CBF.

Esse confronto será um tira-teima entre Cruzeiro e CRB em Copas do Brasil. Cada equipe ganhou um duelo até aqui. Na segunda fase da edição de 2006, a Raposa venceu por 2 a 0, em Maceió, e se classificou sem a necessidade do jogo de volta.

Em 2020, Cruzeiro e CRB se enfrentaram pela terceira fase. No primeiro jogo, no Mineirão, o time alagoano surpreendeu e venceu por 2 a 0. Por causa da pandemia de Covid-19, a partida de volta foi disputada mais de cinco meses depois e terminou empatada por 1 a 1, em Maceió.

Kaiki será titular mais uma vez na lateral esquerda do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Diante do CRB, Cruzeiro quer quebrar jejum na Copa do Brasil

Maior campeão da competição, com seis títulos, o Cruzeiro não chega às quartas de final da Copa do Brasil desde 2019. Naquele ano, a Raposa eliminou o Fluminense nas oitavas de final nos pênaltis, passou pelo Atlético-MG, nas quartas, e foi eliminada pelo Internacional, nas semifinais.

Na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB, que eliminou o Santos na terceira fase da Copa do Brasil, está escalado pelo técnico Eduardo Barroca com:

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.