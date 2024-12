Ronaldo Fenômeno oficializa planos para presidir CBF

Bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno oficializou a ideia de se candidatar como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e detalhou seus planos para o próximo passo em sua carreira como gestor no mundo do futebol. Em entrevista ao portal ge, o ex-atacante quais são os próximos passos para o lançamento de sua campanha ao cargo nas próximas eleições.

Ao contrário das suas primeiras declarações, dadas há cerca de três semanas, quando afirmou que ainda não era candidato e não tinha eleição à vista, o Fenômeno falou em tom de certeza ao dizer que em 2025 viajará ao redor do Brasil para ter reuniões e se aproximar de federações e outros possíveis parceiros na campanha. Para conseguir se candidatar, Ronaldo precisará do apoio de, pelo menos, quatro federações estaduais e quatro clubes das séries A ou B.

Ronaldo oficializou seu interesse em assumir a presidência da CBF. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Outra questão a ser resolvida é a participação do ex-atacante como dono do Valldolid, cube espanhol. Para concorrer ao cargo, o empresário terá que vender seu negócio. E o processo já está em andamento. Na entrevista, ressaltou que desde o começo do processo eleitoral já quer estar 100% dedicado ao objetivo de chegar à presidência da CBF.

- Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. [...] Ouvir os ex-atletas, os verdadeiros protagonistas, vai ser importante no meu plano de gestão, trazer as lendas do futebol brasileiro de volta ao protagonismo. O meu objetivo é fazer com que a CBF seja a empresa mais amada do Brasil. - declarou Ronaldo.

As eleições ainda não têm data exata para acontecer. O mandato de Ednaldo Rodrigues vai até março de 2026 e há uma janela de um ano, válida a partir de março de 2025, para que o atual presidente convoque o pleito presidencial.

Segundo apuração do Lance! no último mês, uma das cartadas de Ronaldo aso assuma a presidência é levar o técnico Pep Guardiola, atual comandante do Manchester City, como treinador da Seleção Brasileira. Atualmente, o técnico tem contrato recém renovado até 2026, justamente o ano que o Fenômeno assumiria o cargo.

Outro tema abordado por Ronaldo ao falar do seu interesse em gerir a CBF é devolver o prestígio perdido pela Seleção Brasileira ao longo dos últimos anos. O artilheiro do Penta afirmou que é preciso levar de volta aos atletas o sentimento de importância de vestir a camisa da Seleção e definiu que durante muito tempo o futebol foi o combustível da população no país.

- Isso era o combustível do povo brasileiro e hoje vemos um total desinteresse da população com a Seleção. Entre centenas de coisas que me motivam a me tornar candidato a presidente da CBF, recuperar esse prestígio e esse respeito que a Seleção sempre teve e hoje ninguém mais tem. Temos sido maltratados nos campos, nas competições, e a Seleção tem que recuperar esse prestígio. Vou fazer de tudo para que os jogadores entendam a histórica importância que é jogar pela Seleção, o compromisso que é vestir aquela camisa, acho que tem muita coisa errada neste momento e vamos ter que discutir.

Mesmo com um longo caminho a percorrer dentro do território nacional, Ronaldo já tem se movimentado nos bastidores para indicar sua vontade de assumir a CBF também a nível internacional. O ex-atacante revelou conversas com o presidente da Fifa e da Conmebol e afirmou que citou a atual situação política conturbada da CBF, que tem Ednaldo Rodrigues sustentado no cargo por uma liminar no STF.

- Acompanho de perto, atentamente e vigilante. Agora mesmo, estive em Miami para o sorteio do Mundial de Clubes e fui informar a minha intenção de ser candidato ao presidente Infantino, da Fifa, e ao Alejandro Domínguez, da Conmebol. Os dois demonstraram claramente a necessidade de recuperarmos uma CBF forte. Esses escândalos administrativos, a situação da liminar, nada disso ajuda o futebol brasileiro. Temos que acompanhar vigilantes, ver o que está acontecendo, o que pode acontecer, e estar preparados para a situação - explicou.