O Vitória segue de olho no mercado estrangeiro e está prestes a anunciar a contratação de mais um atleta. Desta vez, trata-se do atacante argentino Alejandro Almaraz, de 19 anos, que estava no Nueva Chicago (ARG) e foi convocado recentemente para a seleção sub-20 do país. De acordo com apuração do Lance!, ele deve chegar por empréstimo de um ano, sem custos e com opção de compra.

Almaraz, inclusive, já se despediu do Nueva Chicago nas redes sociais, clube que disputa a Primera Nacional B, a Segunda Divisão da Argentina.

— Hoje tenho que me despedir deste lindo clube, mas só por um tempo. O clube que me formou e que eu sou torcedor. Quero agradecer a todos os meus companheiros, comissão técnica, imprensa, roupeiros, cozinheiros e dirigentes, que estiveram comigo desde a minha chegada e me permitiram dar esse passo importante na minha carreira. Também quero agradecer aos meus pais, toda a minha família, minha noiva e amigos. Estou convencido de que vou por um bom caminho e seguirei acompanhando o Chicago à distância, como torcedor. Não é um adeus — escreveu o jogador nas redes sociais.

Alejandro Almaraz, nova contratação do Vitória (Foto: redes sociais)

Tratado como uma joia do futebol argentino, Almaraz renovou contrato com o Nueva Chicago neste ano e chegou a ser convocado para a seleção argentina sub-20 há cerca de três semanas. Ele também tem passagem pelo San Lorenzo. Em 2025, Alejandro Almaraz disputou 14 partidas pelo Nueva Chicago, sem participações em gols.

