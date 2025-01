Campeonato Gaúcho 2025: Guia Lance! traz todas as informações

O Campeonato Gaúcho inicia nesta quarta-feira (22) e a edição de 2025 passa por algumas mudanças. Diferente dos últimos anos, a competição será disputada em grupos. Grêmio, Internacional e Juventude, cabeças de chave, tem sua estreia marcada para esta noite.

A forma de disputa do Gauchão sofreu uma grande alteração para esta temporada. Diferente dos últimos anos, os 12 times foram divididos em três grupos com quatro times cada nos quais as equipes não se enfrentam - apenas os adversários. Grêmio, Internacional e Juventude são cabeças de chave dos grupos A, B e C, respectivamente.

Avançam para a próxima fase os líderes de cada chave e o segundo melhor colocado na classificação geral. Os times que não se classificarem para as semifinais ainda terão outras fases. Os clubes que ficarem entre o quinto e oitavo lugares disputam uma vaga na Copa do Brasil através de um quadrangular. Da mesma forma, será definido o rebaixamento com as equipes restantes.

A RBS e a Globo renovaram os direitos de transmissão do Gauchão até 2027. Assim, os jogos continuarão a ser transmitidos na TV aberta pela RBS TV. O SporTV vai exibir os duelos na TV fechada. Já o Premiere transmitirá todas as partidas de Grêmio, Internacional e Juventude.

Galeria dos campeões gaúchos

Internacional: 45

45 Grêmio: 43

43 Guarany de Bagé: 2

2 Brasil de Pelotas: 2

2 Pelotas: 1

1 Juventude: 1

1 Novo Hamburgo: 1

1 Caxias: 1

1 Renner: 1

Primeira rodada do Campeonato Gaúcho

Quarta-feira, 22/1

19h - São Luiz x Avenida

19h - Guarany de Bagé x Internacional

21h30min - Juventude x Ypiranga

21h30min - São José x Pelotas

22h - Brasil de Pelotas x Grêmio

Quinta-feira, 23/1

19h - Monsoon x Caxias

Veja os grupos do Gauchão de 2025:

Grupo A: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

Grêmio

Braithwaite vai para a disputa do seu primeiro Campeonato Gaúcho (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

O Grêmio chega com grandes mudanças para 2025. A principal delas está no comando da equipe: sai Renato Gaúcho e entra Gustavo Quinteros, que terá seu primeiro desafio em solo brasileiro. Campeão desde 2018, Tricolor entra em campo em busca aumentar a hegemonia estadual e conquistar o octacampeonato inédito. Até o momento, a equipe anunciou a chegada de apenas dois reforços: o lateral-direito João Lucas e o volante Gustavo Cuellar. Por outro lado, o Grêmio teve uma grande lista de dispensas no último ano, incluindo o zagueiro Pedro Geromel, aposentado dos gramados, e os atacantes Soteldo e Diego Costa. O dinamarquês Martin Braithwaite segue sendo um dos principais destaques da equipe e vai para a disputa do seu primeiro Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Avenida

O Avenida, de Santa Cruz do Sul, chega para seu terceiro Gauchão seguido na elite do futebol gaúcho. Diferente dos últimos anos, em que quase amargou o rebaixamento, o Nida projeta uma campanha mais segura para essa temporada. O time conta com um dos destaques da nova geração de técnicos gaúchos: William Campos, filho de Beto Campos, campeão gaúcho em 2017, com o Novo Hamburgo.

Guarany de Bagé

O Guarany de Bagé se inspira na campanha do último Gauchão. Em 2024, o time da região Sul chegou às quartas de final da competição. Para este ano, além da participação no estadual, concentrará forças na disputa da Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro. Se o time não tem tanta experiência em Campeonatos Gaúchos, o técnico não pode dizer o mesmo. Márcio Nunes tem amplo conhecimento no estadual e irá para o sexto ano seguido treinando um clube da elite gaúcha.

São José

O São José viveu um misto de emoções em 2024: rebaixamento para a Série D e título da Copa FGF. O objetivo para o Gauchão é ficar entre os quatro melhores da competição. Para isso, conta com um técnico experiente, Rogério Zimmermann, e com um goleiro que conhece muito bem não só o Passo D‘Areia, como o estadual, Fábio Rampi. O Zeca também disputará a Recopa Gaúcha, contra o Grêmio, ainda sem data para ser disputada.

Grupo B: Internacional, Caxias, Pelotas e Ypiranga

Internacional

Rafael Borré buscará o título do Campeonato Gaúcho (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Internacional entra em campo após um grande 2024, mas com a pressão de não vencer um estadual desde 2016. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado não tem grandes mudanças em relação ao último ano. Até o momento, a direção anunciou três reforços: o meia-atacante Vitinho, o meio-campista Ronaldo e o lateral-esquerdo Bernabei. Por outro lado, perdeu jogadores como o atacante Lucas Alario e o lateral Renê, ambos reservas. Gabriel Carvalho, vendido ao futebol árabe, só deixará o Beira-Rio em agosto, ao completar 18 anos. Para os primeiros compromissos, Roger não poderá contar com Rochet, lesionado, mas utilizará Anthoni, goleiro da base que foi destaque na última temporada. O ataque ainda conta com Rafael Borré e Enner Valencia.

Caxias

Sem anunciar reforços de impacto, o Caxias busca reeditar a campanha da última temporada. Em 2024, a equipe Grená chegou às semifinais da competição e, para se manter entre os quatro primeiros, apostou na chegada do técnico Luizinho Vieira. Tomás Bastos, destaque da equipe no último Gauchão, é o líder do time.

Pelotas

O Pelotas é um dos times que conquistou a vaga na elite do futebol gaúcho em 2025 após quatro anos. Os destaques da Divisão de Acesso permaneceram no plantel incluindo o próprio técnico, Ariel Lanzini. O Lobo apostou em um nome conhecido de Internacional e Botafogo: Cesinha. Campeão da Copinha em 2020, o meia chega para disputar mais um Gauchão.

Ypiranga

Vice-campeão da Copa FGF, o Ypiranga quer reeditar a campanha de 2022, quando chegou à final da competição. O Canarinho já se consolidou entre as forças da elite gaúcha e para esse ano quer mais: uma vaga na Série B. Antes disso, todavia, disputa o estadual com Jean Pyerre, ex-Grêmio, de 26, e Lucas Ramos, ex-Inter, sob o comando do paranaense Matheus Costa, de 38 anos.

Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

Juventude

Juventude enfrentou o Boca Juniors, na Argentina (Foto: Fernando Alves/ECJ)

O Juventude investiu nos reforços para montar um time competitivo para 2025. Após ser finalista do Gauchão e garantir a vaga na Série A, o Papo quer mais. Até o momento foram 11 contratações, ou seja, uma equipe inteira. Entre elas, se destacam jogadores estrangeiros, como os colombianos Daniel Giraldo e Emerson Batalla. Por outro lado, a equipe perdeu não só Roger Machado, como o goleiro Gabriel, dos zagueiros Danilo Boza e Zé Marcos e dos atacantes Lucas Barbosa e Edson Carioca. Na pré-temporada, o Alviverde disputou um amistoso histórico contra o Boca Juniors, na Argentina.

Brasil de Pelotas

Um dos times mais tradicionais do estado passou por uma reformulação para 2025. O goleiro Gabriel Oliveira, o atacante Vinícius Charopem e o lateral-direito Danilo Guimarães são os únicos remanescentes de 2024. O arqueiro, todavia, se recupera de lesão ligamentar e só é esperado após o estadual. O clube passa por sérias dificuldades financeiras e estuda um caminho para se tornar SAF. O destaque fica com Agustín Milar, filho de Claudio Milar, ídolo do Xavante que faleceu no acidente de ônibus em 2009.

Monsoon

Sensação do futebol gaúcho, o Monsoon chega para a disputa do seu primeiro Campeonato Gaúcho. Fundado em 2021, o time que tem aporte de Dubai, tem como objetivo se manter na elite. Entretanto, antes mesmo de começar a competição, já foi obrigado a trocar de técnico. Bruno Coutinho deixou o comando do time e China Balbino foi anunciado em seu lugar. Leandro, ex-Grêmio e Palmeiras, é o destaque do clube estreante.

São Luiz

O São Luiz, classificado para a Série D deste ano, tem dois grandes objetivos no estadual: se manter na elite e garantir vaga para a Copa do Brasil de 2026. Para isso, conta com o retorno do técnico Alessandro Telles, campeão da Recopa Gaúcha do último ano. Dos cinco amistosos que marcou na pré-temporada, venceu apenas um, contra o Sindicato dos Atletas. Apenas quatro jogadores permaneceram de 2024: Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer, Márcio Duarte e Gabriel Pereira. O destaque fica com o meio-campista Garré, que é tido como o centro criativo da equipe. Da Silva, ex-Grêmio, também chama atenção na equipe.