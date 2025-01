O Campeonato Gaúcho 2025, ou Gauchão, é um dos torneios estaduais mais aguardados do Brasil, destacando a rivalidade entre grandes clubes como Grêmio e Internacional, além de fortes equipes do interior.

A competição traz a tradição e a competitividade do futebol gaúcho, com um formato que promete fortes emoções. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Gaúcho 2025.

Quando começa o Campeonato Gaúcho 2025?

O Campeonato Gaúcho 2025 terá início no dia 20 de janeiro, com a final prevista para o dia 7 de abril. Durante quase três meses, os clubes disputarão a taça em partidas emocionantes realizadas nos principais estádios do Rio Grande do Sul.

Times participantes do Campeonato Gaúcho 2025

O Campeonato Gaúcho terá a participação de 12 times, incluindo os três times que disputarão o Brasileirão em 2025 e também representantes do interior. Esses clubes prometem jogos equilibrados, com foco não apenas no título, mas também na classificação para torneios nacionais.

Grêmio

Internacional

Brasil de Pelotas

Caxias

São José-RS

Juventude

Novo Hamburgo

Aimoré

Esportivo

São Luiz

Avenida

Ypiranga-RS

Regulamento do Campeonato Gaúcho 2025

O Gauchão 2025 não sofreu alteração com relação às edições anteriores. Neste ano, o torneio seguirá o formato tradicional, dividido em três fases principais

Fase classificatória

Os 12 times jogam entre si em turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão de Acesso.

Semifinais e final

As semifinais e a grande decisão serão disputadas em jogos de ida e volta. A equipe com melhor campanha na fase inicial terá a vantagem de decidir em casa.

Troféu Recopa Gaúcha

O campeão enfrentará o vencedor da Divisão de Acesso na disputa da Recopa Gaúcha, que ocorrerá no início de 2026.

Onde assistir ao Gauchão 2025?

Os torcedores poderão acompanhar todos os jogos do Campeonato Gaúcho 2025 por meio de várias plataformas de transmissão. Essa diversidade de opções garante que todos os torcedores possam assistir aos jogos de seus clubes favoritos.

RBS TV (afiliada da Globo): Jogos selecionados em TV aberta.

Jogos selecionados em TV aberta. Premiere e SporTV: Cobertura completa para assinantes.

Cobertura completa para assinantes. FPF TV (YouTube): Partidas transmitidas gratuitamente.

Partidas transmitidas gratuitamente. Globoesporte: Cobertura online com jogos e informações.

Expectativas para o Gauchão 2025

A rivalidade entre Grêmio e Internacional será o grande destaque, com os dois clubes buscando o título estadual. Enquanto o Grêmio tenta defender a taça conquistada em 2024, o Internacional chega forte com reforços e promessa de bom futebol.

Do interior, equipes como Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias prometem dar trabalho, tentando surpreender e alcançar as fases finais da competição.

