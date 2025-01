FGF divulga tabela detalhada do Gauchão 2025

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta quarta-feira (8), a tabela detalhada do Campeonato Gaúcho de 2025. Para esta temporada, o Gauchão passou por uma mudança no regulamento.

continua após a publicidade

➡️Campeonato Gaúcho terá grupos e menos datas em 2025; entenda mudanças

A primeira rodada acontecerá em 22 de janeiro, com cinco partidas - quando jogarão Grêmio e Internacional, e encerrará no dia seguinte, com um jogo. A dupla Gre-Nal fará a sua estreia fora de casa. Enquanto o Tricolor enfrenta o Brasil de Pelotas, às 22h, no Bento Freitas, o Colorado encara o Guarany, às 19h, em Bagé.

O primeiro Gre-Nal do ano também tem data para acontecer: 8 de fevereiro, um sábado. Os times se enfrentam pela 6ª rodada da competição a partir das 19h. O mando é gremista, então a partida ocorre na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

Tabela detalhada confirma Gre-Nal para 8 de fevereiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confira a tabela detalhada:

1ª rodada

Quarta-feira, 22/1

19h - São Luiz x Avenida

19h - Guarany de Bagé x Internacional

21h30min - Juventude x Ypiranga

21h30min - São José x Pelotas

22h - Brasil de Pelotas x Grêmio

Quinta-feira, 23/1

19h - Monsoon x Caxias

2ª rodada

Sábado, 25/1

16h30min - Internacional x Juventude

20h - Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé

Domingo, 26/1

16h - Pelotas x Monsoon

16h30min - São Luiz x São José

19h - Avenida x Ypiranga

20h30min - Grêmio x Caxias

3ª rodada

Terça-feira, 28/1

19h - Juventude x Guarany de Bagé

21h30min - São José x Internacional

Quarta-feira, 29/1

19h - Monsoon x Grêmio

19h - Ypiranga x São Luiz

21h30min - Caxias x Brasil de Pelotas

Quinta-feira, 30/1

20h - Pelotas x Avenida

4ª rodada

Sábado, 1°/2

16h30min - Grêmio x São Luiz

19h- Ypiranga x Monsoon

21h30min - Caxias x Juventude

Domingo, 2/2

16h - Brasil de Pelotas x São José

19h - Guarany de Bagé x Pelotas

20h30min - Internacional x Avenida

5ª rodada

Quarta-feira, 5/2

19h - Avenida x Caxias

19h - Internacional x Brasil de Pelotas

22h - Juventude x Grêmio

Quinta-feira, 6/2

19h - São José x Ypiranga

21h30min - Monsoon x Guarany de Bagé

21h30min - São Luiz x Pelotas

6ª rodada

Sábado, 8/2

16h30min - Pelotas x Brasil de Pelotas

16h30min - Caxias x São Luiz

19h - Grêmio x Internacional

Domingo, 9/2

16h - Ypiranga x Guarany de Bagé

19h - Monsoon x Avenida

19h - Juventude x São José

7ª rodada

Quarta-feira, 12/2

21h30min - Grêmio x Pelotas

Quinta-feira, 13/2

19h - Guarany de Bagé x Caxias

19h30min - Avenida x Juventude

21h30min - São José x Monsoon

21h30min - Brasil de Pelotas x Ypiranga

22h - São Luiz x Internacional

8ª rodada

Sábado, 15/2