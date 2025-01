Internacional estreará no Gauchão com terceiro uniforme; entenda

O Internacional vai estrear no Campeonato Gaúcho na quarta-feira (22). Para a partida contra o Guarany, o Colorado entrará em campo com o terceiro uniforme: o cinza. A iniciativa surgiu a direção do Inter.

continua após a publicidade

➡️Internacional estreia novo uniforme diante do México

Isso porque o Internacional recebeu um lote reduzido de peças do novo uniforme elaborado pela Adidas para a temporada 2025. O novo uniforme foi utilizado pela primeira vez na última quinta-feira (16), em amistoso contra o México. Ainda não há uma data para a estreia da camisa.

Internacional utilizou a camisa cinza contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O camisa cinza do Internacional trouxe sorte ao time. Na última temporada, sob comando de Roger Machado, o Colorado enfrentou o Atlético-MG, fora de casa, utilizando o terceiro uniforme e conquistou uma vitória por 3 a 1.

continua após a publicidade

O Guarany também não utilizará o seu primeiro uniforme. Com a troca do Internacional, os mandantes aceitaram entrar em campo com a segunda camisa. Enquanto a peça principal possui listras vermelhas e brancas, a alternativa é toda vermelha.

➡️Mercado da Bola: Internacional anuncia compra de Bernabei

Novo uniforme do Internacional é inspirado em conquista

Predominantemente vermelha, a camisa conta com detalhes em branco. O escudo retrô, assim como o design, remete ao ano de 1975, ano em que o Colorado conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro, como uma forma de homenagem. Para a partida desta noite, a camisa não conta com os patrocínios, que serão adicionados em jogos oficiais.

continua após a publicidade

Internacional estreia novo uniforme diante do México (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

As primeiras 1975 unidades, exclusivas e numeradas, estavam disponíveis em pré-venda na InterStore Virtual e esgotaram em 30 minutos. A camisa está sendo vendida por R$ 399,90. Aqueles que adquiriram na pré-venda terão o privilégio de receber a camisa antes do lançamento oficial, previsto para março de 2025. Até o momento, cerca de 5 mil unidades foram vendidas.