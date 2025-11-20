A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 20 e 23 de novembro, a 8ª edição do Campeonato Brasileiro de Fut7 2025, promovido pela CF7 Brasil. O torneio reúne 50 equipes, mais de 1.000 atletas e será disputado nas categorias Elite, Feminino e Masculino.

Transmissão do canal de Ronaldo Fenômeno

Nesta edição, o campeonato de Fut7 contará com transmissão oficial do canal digital de Ronaldo Fenômeno, a Rede Ronaldo. As partidas acontecem na Paris Arena, na Barra Funda, estrutura com sete campos de Fut7 preparados para confrontos de alto nível. O complexo oferece infraestrutura completa para atletas, comissões técnicas e torcedores.

Representatividade de 13 estados brasileiros

A competição reúne clubes de todas as regiões do Brasil. Estão confirmadas equipes de São Paulo (18), Paraná (9), Santa Catarina (7), Minas Gerais (4), Espírito Santo (3), Rondônia (3), Distrito Federal (2), além de Maranhão, Ceará, Acre, Rio de Janeiro, Pernambuco e Goiás, com uma equipe cada.

Entre os participantes, aparecem nomes tradicionais do cenário do Fut7 e camisas conhecidas nacionalmente, como Joinville, Santos, Portuguesa, Sport Recife, XV de Piracicaba e Santo André.

Expectativa alta para a edição 2025 do Fut7

O presidente da CF7 Brasil, Fabner Oliveira, destaca o peso do torneio para a modalidade.

— O Campeonato Brasileiro de Fut7 é o nosso evento mais emblemático, um encontro que celebra a força da modalidade no país. Receber mais de 1.000 atletas de 13 estados reforça o tamanho do trabalho que estamos construindo e a consolidação do Fut7 como esporte nacional. Este ano, o nível técnico promete ser ainda mais alto, e temos certeza de que São Paulo viverá dias inesquecíveis no Paris Arena.

O diretor técnico da entidade, Rodolfo Groetaers, reforça o padrão elevado da organização.

— Chegamos para mais uma edição com uma competição extremamente qualificada. Estruturamos um torneio com campos de excelência, arbitragem de alto padrão e equipes que representam o melhor do Fut7 brasileiro. O público pode esperar jogos intensos, equilíbrio técnico e atletas preparados para entregar um espetáculo.

A CF7 Brasil informa que tabela completa, horários e ajustes de transmissão da rede de Ronaldo Fenômeno serão atualizados nos canais oficiais ao longo do campeonato de Fut7.