Globo pode perder decisão entre Flamengo e Palmeiras; entenda

A CBF divulgou a programação detalhada das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro 2025. Os jogos de Flamengo e Palmeiras, atuais líderes da competição, não serão transmitidos pela TV Globo em canal aberto na 38ª rodada, marcada para 7 de dezembro. A definição foi anunciada nesta terça-feira (18).

Na rodada final, a partida entre Mirassol e Flamengo será exibida exclusivamente pelo Amazon Prime. O confronto entre Ceará e Palmeiras terá transmissão da Record, com exibição simultânea na CazéTV e Premiere. Até o momento, a Globo não comunicou à CBF qual jogo escolherá para transmitir na última rodada.

Esta distribuição de transmissões decorre do sistema de rodízio de escolhas entre as emissoras detentoras dos direitos de transmissão do campeonato. Informações sobre a cobertura do SporTV para estas partidas ainda não foram divulgadas.

Se o título ainda estiver em aberto entre Flamengo e Palmeiras, a emissora carioca não transmitirá o jogo do campeão. Todos os dez jogos da rodada final acontecerão no mesmo horário, às 16h do domingo, 7 de dezembro, seguindo o padrão adotado para garantir isonomia na competição.

Na penúltima rodada, porém, a Globo transmitirá em canal aberto os jogos de ambas as equipes. O Palmeiras enfrentará o Atlético-MG fora de casa, enquanto o Flamengo receberá o Ceará no Rio de Janeiro. As duas partidas estão agendadas para 3 de dezembro, às 21h30.

A 37ª rodada terá jogos distribuídos entre os dias 2 e 4 de dezembro. No dia 2, o Vasco enfrentará o Mirassol às 19h e o Grêmio jogará contra o Fluminense às 21h30.

No dia 3, além dos jogos de Flamengo e Palmeiras, estão programadas outras cinco partidas: Red Bull Bragantino x Vitória às 19h (jogo invertido da rodada 34), Fortaleza x Corinthians às 19h, Juventude x Santos às 19h30, São Paulo x Internacional às 20h e Bahia x Sport às 20h.

A penúltima rodada será encerrada em 4 de dezembro com Cruzeiro x Botafogo às 19h30, com transmissão pela Record, YouTube e Premiere.

Na rodada final, além dos jogos já mencionados de Flamengo e Palmeiras, completam a programação: Fluminense x Bahia, Botafogo x Fortaleza, Corinthians x Juventude, Santos x Cruzeiro, Atlético-MG x Vasco, Internacional x Red Bull Bragantino, Vitória x São Paulo e Sport x Grêmio.