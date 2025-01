O Campeonato Baiano 2025 é um dos mais tradicionais torneios estaduais do Brasil, reunindo clubes históricos como Bahia e Vitória, além de equipes do interior que enriquecem a competição de futebol com rivalidade e emoção.

A edição de 2025 promete partidas acirradas e surpresas no caminho para o título. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Baiano 2025.

Quando começa o Campeonato Baiano 2025?

O Campeonato Baiano 2025 terá início no dia 21 de janeiro, com a grande final marcada para o dia 7 de abril. Os jogos serão realizados em várias cidades da Bahia, proporcionando uma ampla celebração do futebol local.

Times participantes

A competição contará com 12 clubes, incluindo os dois gigantes da capital e tradicionais equipes do interior:

Bahia

Vitória

Atlético de Alagoinhas

Bahia de Feira

Barcelona de Ilhéus

Camaçari

Doce Mel

Fluminense de Feira

Itabuna

Jacobina

Jacuipense

Juazeirense

Esses times trazem a diversidade e a força do futebol baiano, garantindo jogos emocionantes e disputados.

Regulamento do Campeonato Baiano 2025

O formato do Baianão não sofreu alterações. Desta forma, a edição de 2025 seguirá o modelo antigo, e torneio será dividido em três etapas principais:

Fase Classificatória:

As 12 equipes se enfrentam em turno único. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Semifinais e finais:

As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. A equipe com melhor desempenho na fase classificatória terá a vantagem de decidir em casa.

Vaga para competições nacionais:

O campeão do Campeonato Baiano 2025 garantirá uma vaga na Copa do Brasil 2026 e na Série D do Campeonato Brasileiro, caso não esteja em uma divisão superior.

Onde assistir o Campeonato Baiano 2025?

Os torcedores poderão assistir aos jogos do Campeonato Baiano 2025 por meio de várias plataformas. Essas opções garantem amplo acesso para os torcedores acompanharem cada lance do torneio.

TVE Bahia: Jogos transmitidos em TV aberta para todo o estado.

Jogos transmitidos em TV aberta para todo o estado. YouTube (Canal da TVE): Partidas disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming.

Partidas disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming. Streaming de clubes: Alguns clubes participantes também oferecem transmissões de jogos em suas próprias plataformas.

Expectativas para o Baiano 2025

O Bahia, que retorna ao Campeonato Baiano após priorizar competições nacionais em temporadas anteriores, entra como um dos favoritos. O Vitória, por sua vez, busca retomar a hegemonia estadual, enquanto clubes do interior, como Jacuipense e Atlético de Alagoinhas, prometem ser surpresas na competição.

Além da disputa pelo título, a briga por vagas nas competições nacionais torna o torneio ainda mais atrativo.

