Campeonato Alagoano se inspira em NBA e faz inovações

Neste sábado (15), CRB e ASA se enfrentam na decisão do Campeonato Alagoano 2025, e o evento será marcado por inovações. Entre as novidades estão o sistema de multibolas, uma identidade visual inspirada na NBA, e um lounge exclusivo no campo para torcedores. Durante o intervalo, a banda SambaLelê se apresentará, e promoções em bares de Alagoas irão agitar a torcida fora do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo de todo o campeonato - assim como em 2024 - o torneio contou com o sistema de multibolas, que será implementado também pela CBF no Brasileirão 2025. As bolas são posicionadas sobre plataformas espalhadas pelo campo de jogo para facilitar e agilizar a reposição.

Além disso, o campeonato distribui uma premiação total de mais de R$ 2 milhões, com cotas para todos os participantes. Para a grande decisão, estão em jogo R$ 100 mil, quantia que representa a nona maior premiação divulgada entre todas as finais de estaduais pelo Brasil.

continua após a publicidade

Campeonato Alagoano vem se destacando por mudanças inovadoras (Foto: Divulgação/FAF)

- Na Federação Alagoana de Futebol, sempre buscamos promover novas experiências para impulsionar tanto a qualidade do campeonato quanto o marketing da competição e demais propriedades. Mesmo com um orçamento reduzido se compararmos a outras realidades de nosso país, acreditamos muito na capacidade de inovar. Fazemos um trabalho constante nesse sentido e, inclusive, costumamos dizer que somos um laboratório para novas ações. Nesta decisão, esperamos encerrar o torneio, novamente, com chave de ouro - ressalta Felipe Feijó, presidente da FAF.

Mudanças promovidas pelo Campeonato Alagoano

Inspiração na NBA

Para enaltecer o confronto decisivo, a FAF, a exemplo de competições internacionais de destaque, como a National Basketball Association (NBA), desenvolveu uma identidade visual única, com uma nova logomarca nas cores preto e dourado.

continua após a publicidade

➡️ Eliminado do Paulista, Neymar tem mais 14 jogos pelo Santos; veja quais são

Lounge para torcedores no campo

Entre as ações de destaque no campeonato, quatro torcedores de cada um dos dois finalistas terão a oportunidade de assistir à finalíssima diretamente do campo. Atrás dos gols, foi montado um lounge exclusivo, que recria o ambiente de um bar. Os escolhidos, mediante sorteio realizado pelos clubes nas redes sociais, também poderão acompanhar de perto a cerimônia de premiação, bem como a entrega das medalhas e da taça ao campeão.

Atrativos dentro e fora do estádio

Além de apresentações e show de pirotecnia antes da partida, durante o intervalo, para agitar ainda mais o espetáculo, a banda local SambaLelê se apresentará com um show exclusivo para os milhares de torcedores que estarão no Estádio Rei Pelé.

Junto a isso, fora do local da partida, a FAF, em parceria com a Ambev e a Abrasel, garantiu promoções aos torcedores em bares de Alagoas que estiverem transmitindo um jogo de futebol dos clubes do estado. O torcedor que for a um estabelecimento com a camisa do seu time, após a compra das primeiras cervejas, ganha uma nova gratuitamente.