Hayner, do Santos, é anunciado pelo CRB

O lateral-direito Hayner foi anunciado nesta sexta-feira (28) pelo CRB. O jogador é a 16ª contratação para a temporada. Pelo Santos, atuou em apenas três oportunidades no estadual deste ano. A última partida foi diante do Palmeiras, na terceira rodada. Na ocasião, ficou em campo por apenas 21 minutos.

continua após a publicidade

No ano passado, fez 36 jogos e marcou um gol. Ele atuou os 90 minutos em apenas seis partidas. O único gol do lateral foi marcado na Série B do ano passado, no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, em casa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O atleta de 29 anos tem passagens pelo Coritiba, Atlético-GO e Sport, além de ter jogado no futebol europeu, em Portugal e na Ucrânia.

O CRB vai disputar contra o ASA a final do Campeonato Alagoano em busca do tetracampeonato. Além disso, vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil, a Copa do nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Willian Bigode se despede de companheiros do Santos e fica perto do América-MG

Sem Hayner na lista de relacionados, o Santos entra em campo neste domingo (02), contra o Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Movimentações do Santos na janela:

Nesta primeira janela de transferências, o Santos contratou dez novos jogadores além do técnico Pedro Caixinha.

Luisão - zagueiro - 21 anos

Zé Ivaldo - zagueiro - 27 anos

Léo Godoy - lateral-direito - 28 anos

Thaciano - meia-atacante - 29 anos

Álvaro Barreal (ARG)- meia-atacante - 24 anos

Benjamín Rollheiser - meia-atacante - 24 anos

Tiquinho - centroavante - 34 anos

Gabriel Veron - atacante - 22 anos

Neymar - atacante - 33 anos

Deivid Washington - atacante - 19 anos