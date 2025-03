Ídolo do CRB convoca torcedores para decisão do Alagoano

Na véspera de final decisiva, o CRB busca em sua torcida, forças para a conquista do Campeonato Alagoano. Após empatar por 2 a 2 no confronto de ida, o clube decide o título da competição em sua casa e busca apoio dos torcedores para embalar no confronto e ir em busca do título. Matheus Albino, um dos ídolos do time de Alagoas, convoca os fãs para a batalha.

O CRB está mobilizado em busca da conquista do tetracampeonato alagoano. É, pelo menos, o que garante o goleiro Matheus Albino. Ídolo do torcedor, o arqueiro de 30 anos é um dos responsáveis pela campanha que colocou o Galo do Oeste na disputa do caneco estadual pela quarta vez seguida.

- Estamos nos preparando e encarando cada treino como se fosse a própria final, e não pode ser diferente. Sem dúvidas, é uma grande responsabilidade, e há uma pressão para buscarmos o tetra, mas é uma pressão positiva. Isso significa que estamos em um grande clube e que se esperam grandes conquistas. Cabe a nós trabalharmos muito para alcançar os objetivos- afirmou Albino.

Matheus Albino está no CRB desde 2024 (Foto: Francisco Cedrim)

Matheus Albino convoca torcedores do CRB

Desde que chegou ao CRB em 2024, Albino acumulou grandes atuações, o que fez conquistar o carinho do torcedor. Mais uma vez, o goleiro foi enfático ao garantir a importância da torcida na partida deste sábado.

- A importância da torcida é indiscutível e indispensável para nós, jogadores, e para o clube. A torcida nos ajudou na conquista do Alagoano no ano passado, foi fundamental para reverter um placar difícil na final da Copa do Nordeste e, ao longo da temporada, jogamos juntos em busca dessa conquista. Vamos juntos, nação, em busca do tetracampeonato! Vamos lotar o Trapichão e conquistar mais essa taça - pediu o goleiro.

O CRB entra em campo para pelo jogo de volta do Campeonato Alagoano para decidir o título neste sábado (15), a partir das 16h (de Brasília). Após empatar por 2 a 2 na ida, a equipe enfrenta o ASA para decidir quem será o grande campeão.