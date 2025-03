Com a eliminação do Santos no Campeonato Paulista para o Corinthians, Neymar tem mais 14 jogos com a camisa 10 do Peixe. O contrato dele termina no dia 30 de junho de 2025, mas a renovação do vínculo por mais uma temporada não está descartada pela diretoria.

Neymar tem sete jogos pelo Santos na sua segunda passagem, iniciada no dia do seu aniversário, 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP. Contra o Corinthians, ele teve um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e foi poupado. Logo, ele "perdeu" três oportunidades no Paulistão: a semifinal e os dois jogos de uma eventual final. Assim, sobram as 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e os jogos de ida e volta da Copa do Brasil na terceira fase.

Antes de voltar a vestir a camisa do Santos, Neymar tem compromisso com a Seleção Brasileira. O jogador se apresenta na próxima segunda-feira (17) para se preparar para duas partidas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. Os jogos acontecem nos dias 20 e 25 de março e, na avaliação do departamento médico da CBF, a condição física do craque não preocupa.

Jogos de Neymar pelo Santos

Após os amistosos, Neymar ficará à disposição na estreia do Brasileirão, contra o Vasco, em São Januário, no dia 30 de março. Confira a tabela do Santos até o encerramento de contrato do camisa 10 ⬇️

1ª Rodada: Vasco da Gama x Santos — São Januário (30/3)

2ª Rodada: Santos x Bahia — Vila Belmiro (6/4)

3ª Rodada: Fluminense x Santos — Maracanã (13/4)

4ª Rodada: Santos x Atlético-MG — Vila Belmiro (16/4)

5ª Rodada: São Paulo x Santos — MorumBis (20/4)

6ª Rodada: Santos x Red Bull Bragantino — Vila Belmiro (27/4)

7ª Rodada: Grêmio x Santos — Arena do Grêmio (4/5)

8ª Rodada: Santos x Ceará — Vila Belmiro (11/5)

9ª Rodada: Corinthians x Santos — Neo Química Arena (18/5)

10ª Rodada: Vitória x Santos — Barradão (25/5)

11ª Rodada: Santos x Botafogo — Vila Belmiro (1/6)

12ª Rodada: Fortaleza x Santos — Arena Castelão (11/6)

Além disso, os jogos da terceira fase da Copa do Brasil acontecem nos dias 1 (ida) e 22 (volta). O adversário será definido em sorteio, em data ainda não definida pela CBF.

