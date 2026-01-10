Campeão Mundial pelo Corinthians reencontra Tite em Cruzeiro x Pouso Alegre

A rodada de abertura do Campeonato Mineiro de 2026 será marcada por um reencontro especial. Danilo e Tite, que fizeram história juntos no Corinthians, voltarão a se encontrar, desta vez, ambos à beira do campo. Campeão mundial pelo Timão, o ex-meia fará sua estreia como treinador profissional no comando do Pouso Alegre, justamente contra o Cruzeiro, equipe dirigida por Tite.

continua após a publicidade

Contratado em setembro do ano passado, Danilo assumiu o Pousão após se destacar nas categorias de base do Corinthians. Ao lado de Tite, como jogador, o agora treinador conquistou seis títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), a Copa Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Paulista (2013).

– Foram muitos anos de convivência com o Tite, aprendi muito com ele no dia a dia. Conquistamos diversos títulos juntos, então será um reencontro muito especial agora, com ambos na beira do campo – destaca Danilo.

continua após a publicidade

Danilo, técnico do Pouso Alegre (Foto: Divulgação Pouso Alegre)

Desde que assumiu o comando técnico, o treinador participou ativamente do planejamento e da montagem do elenco do Pouso Alegre para a temporada de 2026. Confiante, projeta uma boa campanha no Estadual e valoriza o desafio da estreia.

– O Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, com um grande treinador que está iniciando seu trabalho. Montamos um elenco competitivo e de qualidade para fazermos um grande Campeonato Mineiro este ano – afirma.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sobre a primeira experiência como técnico de uma equipe profissional, Danilo define o momento como desafiador e oportuno.

– É uma nova etapa da minha carreira. É o primeiro clube profissional que vou treinar. Estava esperando esse desafio, e a oportunidade veio no momento certo. Estou muito motivado e esperamos fazer uma grande estreia – comentou.

Antes de assumir o Pouso Alegre, Danilo comandou as categorias de base do Corinthians em 129 partidas, com 74 vitórias, além da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.A estreia de Danilo à frente do Pousão acontece neste sábado (10), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de estreia dos times na fase de grupos do Campeonato Mineiro. O jogo terá transmissão do Premiere (TV fechada) e da Sportv (TV fechada).

Para o duelo, o técnico Tite escalará a Raposa com uma equipe completamente alternativa. Em sua apresentação, o comandante deu até pistas sobre a possível escalação.