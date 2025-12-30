'Cabeça em outro lugar', convocação e artilharia: a virada de chave de Flaco López no Palmeiras

O início do ano de 2025 para Flaco López não foi dos mais fáceis no Palmeiras. O argentino precisou lidar com a desconfiança da torcida e até dele mesmo para se encaixar no time de Abel Ferreira e, mais tarde, começar a deslanchar na equipe, terminando a temporada como artilheiro.

O atacante admitiu que precisou de um choque de realidade para que a um alerta fosse ligado e, a partir daí, uma mudança mental para terminar o ano sem crise, apesar de não ter conquistado nenhuma taça com o clube e ter passado por instabilidade nos últimos jogos.

- Eu pensava em outras coisas, não em tentar jogar futebol, eu estava com a cabeça em outro lugar e, então, comecei a pensar que eu não poderia desistir. A situação não vai ganhar de mim - disse Flaco López, na série documental "Acesso Total", da "Globo".

Com a virada de chave, o camisa 42 fez sua temporada mais artilheira na carreira, com 25 gols em 64 jogos, formando uma dupla letal com Vitor Roque no segundo semestre do ano, ainda que Flaco tenha vivido momentos de jejum de gols. Ainda assim, a grande fase da dupla Flaco-Roque no Palmeiras fez com que a convocação para suas seleções chegasse.

Não foi só o argentino, convocado pela seleção nas duas últimas Datas Fifa, que falou um pouco dos momentos ruins que viveu no clube. O lateral-esquerdo Piquerez também comentou sobre a situação. O uruguaio disse, inclusive, que o Verdão acertou em dar confiança ao jogador para que desempenhasse seu melhor futebol sem negociá-lo.

- A diferença do Flaco de quando chegou e de como está agora fisicamente, mentalmente... tudo. Ele trabalhou sempre, obviamente que foi alvo de muitas críticas. Então foi tudo um processo de adaptação que muitas vezes os torcedores não compreendem. Acham que o jogador chega para jogar e já tem que estar em seu melhor nível, mas o Palmeiras tem acertado muito também, pois poderia ter falado: "o Flaco vai emprestado para outro time", mas continuaram com ele, acreditaram nele - revelou Piquerez.

O técnico Abel Ferreira também "puxou a orelha" do jogador em momentos necessários. Quando chegou a nove jogos sem balançar as redes, no final de novembro, o português afirmou que iria falar com Flaco sobre a situação. Na ocasião, o treinador disse: "é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, porque acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo".

Contratado em 2022 após boa passagem pelo Lanús, da Argentina, Flaco López tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Em 2024, o jogador marcou 22 gols (61 jogos). Em 2023, oito (41 jogos) e, em 2022, apenas dois (14 jogos).

