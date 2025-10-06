Allan Barcellos, técnico do Sub-20 do São Paulo, está na mira da Seleção Brasileira Sub-20. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. A reportagem apurou que a especulação intensificou após a demissão de Ramon Menezes, que estava no comando até a Seleção ser eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.

O interesse da Seleção em Allan não seria algo recente. No começo do ano, antes do Campeonato Sul-Americano, um desejo teria surgido, mas Ramon Menezes foi contratado. Agora, o treinador do Sub-20 do São Paulo voltou a ser cotado.

Após a derrota para a Espanha, por 1 a 0, que sacramentou o adeus da Amarelinha da competição mundial, Ramon foi colocado no centro das discussões pela imprensa sobre a eliminação. Foi a primeira vez na história que a Seleção foi eliminada na fase de grupos da competição. O desligamento do técnico foi anunciado no domingo, dia 5.

Ainda não existe uma proposta na mesa, mas existe um interesse significativo, muito por conta do desempenho que Allan Barcellos está apresentando em Cotia.

Allan Barcellos foi campeão da Copinha neste ano

No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

O técnico comandou 197 jogos no São Paulo, com 119 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. No Sub-20, foram 88 jogos, com 54 vitórias, 22 empates e 12 derrotas. Allan também é instrutor da CBF Academy, com as licenças A e B.