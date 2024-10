Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores de Cruzeiro e Palmeiras brigaram na madrugada deste domingo (27), em Mairiporã, e deixaram uma pessoa morta e outras 12 feridas. Os atos de terror foram praticados com pedaços de madeira e fogo, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Organizadas de Cruzeiro e Palmeiras brigaram na madrugada deste domingo (27) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As vítimas são todas cruzeirenses e os estados de saúde não foram divulgados. Testemunhas que estavam no local acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Até o momento não se sabe qual das torcidas os veículos transportavam. No entanto, um deles foi incendiado e o outro teve os vidros quebrados.

Segundo a PFR, os torcedores do Palmeiras acompanhavam o empate em 2 a 2 com O Fortaleza. Já os do Cruzeiro voltavam de Curitiba, onde a equipe mineira perdeu por 3 a 0 para o Athletico-PR.

O confronto entre as organizadas ocorreu por volta das 5h20, no KM 65 da via, sentido Belo Horizonte. As informações iniciais das autoridades dizem que os ônibus se cruzaram e os torcedores rivais pararam para brigar.

Torcedores incendiaram um ônibus na briga (Foto: Reprodução/Redes Sociais)