Corinthians terá ataque inédito contra o Cuiabá; veja opções de Ramón

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 27/10/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians joga uma decisão na segunda-feira (28). Os comandados de Ramón Díaz encaram o Cuiabá, na Arena Pantanal, em partida marcada para às 19h (horário de Brasília). Os dois clubes estão na zona de rebaixamento do Brasileirão e o confronto pode ajudar o clube alvinegro a se afastar da degola.

Yuri Alberto será desfalque para o duelo, o jogador cumpre suspensão pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo no torneio. O atacante vive grande fase. No jogo contra o Racing, na quinta-feira (31), marcou dois gols. Além disso, o camisa 9 marcou oitos vezes no Brasileirão e é o artilheiro do Corinthians na competição.

Ramón Díaz também não poderá contar com outros dois atletas para a posição. Héctor Hernández, sofreu uma lesão no joelho e vai jogar mais em 2024. Giovane, outra opção para o ataque, possui um conflito contratual com o Corinthians. Segundo o treinador, o jogador não quer renovar o contrato e, portanto, não será mais utilizado.

Opções

O treinador pode contar com opções para formar o ataque contra o Cuiabá. Ramón Díaz terá a disposição Memphis Depay, Talles Magno, Romero, Pedro Henrique e Pedro Raul. Pela recente vinda dos dois primeira citados, o ataque no duelo contra o Cuiabá deve ser inédito.

Desde que chegou ao Timão, em setembro, Memphis fez três partidas como titular. O holandês iniciou os jogos contra Internacional e Athletico-PR, no Brasileirão, além do duelo contra o Racing, pela Copa Sul-Americana. Em todos os compromissos citados, o atleta teve Yuri Alberto como companheiro.

Querido pela torcida, Memphis deve ser titular na próxima partida. Ramón Díaz agora tem a missão de escolher um novo parceiro para o atacante. O jogador possui uma característica de segundo atacante, por isso se deu bem com Yuri Alberto. Foram nove gols do Corinthians nesses três jogos juntos.

Yuri Alberto será desfalque do Corinthians para o próximo jogo(Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Com a expectativa pela titularidade de Memphis, Ramón Díaz e a Fiel se perguntam, quem deve ser o seu parceiro?

Pedro Raul

O único atacante entre as opções que é centroavante de ofício é Pedro Raul. Entretanto, o jogador não está sendo utilizado por Ramón Díaz. A última partida em que o atacante entrou em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no dia 15 de setembro.

Romero

Ángel Romero também surge como opção. O paraguaio já fez cinco gols neste Campeonato Brasileiro. O último gol do atacante pelo Timão no dia 21 de setembro, na vitória contra o Atlético-GO por 3 a 0. Naquela ocasião, o atacante marcou duas vezes. O tempo sem balançar as redes pode fazer o atleta ficar no banco.

Talles Magno

Talles Magno chegou com moral ao Timão. Contratado em agosto, o jogador fez dois gols em suas primeiras partidas pelo Corinthians, ambas as vezes contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro e Copa Sul-Americana. Entretanto, o atleta conviveu com lesões e ficou fora por quase um mês. Seu retorno foi na vitória por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense, na última rodada.

Pedro Henrique

Pedro Henrique corre por fora. O atacante de 34 anos não vem sendo utilizado por Ramón Díaz. O jogador não entra em campo pelo Brasileirão há dois meses. A última vez foi no empate em 0 a 0 com o Fluminense, no dia 18 de agosto.