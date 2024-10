Vai poupar? Artur Jorge planeja Botafogo para duelo com o Peñarol

Artur Jorge, técnico do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Artur Jorge tem dilema a resolver para o duelo entre Botafogo e Peñarol, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Após a goleada por 5 a 0 na ida, poupar jogadores na próxima quarta-feira (30) não seria uma decisão incomum, ainda mais pensando na disputa do Campeonato Brasileiro.

▶️ Artur Jorge aprova atuação do Botafogo contra o Bragantino: ‘Vitória justíssima ‘

▶️ Falta de Capixaba em Luiz Henrique revolta torcedores do Botafogo: ‘Não tem VAR?’

No entanto, na entrevista coletiva após a vitória sobre o Bragantino, o treinador deixou no ar o que fará com a escalação. O técnico português afirmou que não irá priorizar uma competição em relação a outra, mas elogiou o poder do elenco e afirmou "tentar que todos se sintam úteis".

- Temos uma vantagem de cinco gols, fomos superiores na quarta-feira. Vamos disputar o jogo no Uruguai para tentar vencer sabendo que há resultados que nos mantenham no objetivo principal, que é chegar na final da Libertadores, mas não podemos nunca priorizar o que quer que seja. Temos um elenco com bons jogadores, com um coletivo muito forte, temos muitas funções boas... Nós vamos tentar que todos se sintam úteis para atacar todos os campeonatos - declarou Artur Jorge.

Apesar disso, o Botafogo terá força total no Uruguai. O técnico foi contundente em dizer que não deixará atletas no Rio de Janeiro pensando no clássico contra o Vasco no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. Assim, todo o grupo viajará a Montevidéu para o jogo de volta contra o Peñarol, independentemente do time titular.

- Não (vou deixar jogadores no Rio visando o jogo contra o Vasco). Vão todos aqueles que eu entenda que vão fazer falta para o jogo. Não posso fazer algo contrário àquilo que digo. É um jogo importante. Sei da vantagem, mas é importante. Temos dias para pensar no jogo do Uruguai, vamos pensar na parte física, na quantidade de jogos seguidos que cada jogador fez. Há uma série de fatores que temos que avaliar. Quem vai ou quem não vai jogar. O que digo é que vamos com todas as armas à disposição - afirmou o português.

▶️ Botafogo cobra autoridades por agressões a torcedores após partida da Libertadores

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49

Situação dos pendurados do Botafogo

Artur Jorge não está satisfeito com a situação de John, Alexander Barboza, Gregore, Luiz Henrique e Igor Jesus, pendurados na Libertadores a um jogo da final. O treinador foi questionado sobre a utilização desses atletas na partida de volta da semifinal e declarou que a regra da competição não faz sentido. Além disso, disse que está avaliando o que fazer sobre.

- Vou pensar um bocadinho disso (poupar os cinco) a partir de hoje. Minha ideia era conversar com a Conmebol para atualizar a regra para que isto não pudesse acontecer (jogador perder a final por terceiro cartão amarelo). Isso não acontece na Europa. Não faz sentido termos jogadores pendurados e não podermos usarmos na final - disse o técnico do Botafogo.

- Finais, para bem do futebol sul-americano, têm que ter os melhores jogadores. O treinador deveria ter a possibilidade de escolher os seus melhores jogadores à disposição, e aí sim jogariam os melhores. Como não faço parte das discussões dos regulamentos, vou pensar hoje para ver como vamos fazer. Volto a dizer, o importante é chegar à final, e antes temos que passar pela semifinal. Não me interessa não ter os jogadores, mas não chegar. O que me interessa é o Botafogo na final da Libertadores - completou Artur Jorge.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte