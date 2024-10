Beira-Rio: como chegar e onde é cada portão

O Beira-Rio, estádio do Internacional, é um dos mais importantes do Brasil. Veja como chegar e onde estão localizados os portões de entrada. (Foto: SC Internacional)







Publicada em 27/10/2024

O Estádio Beira-Rio, também conhecido como Estádio José Pinheiro Borda, é a casa do Sport Club Internacional e um dos maiores palcos do futebol brasileiro. Localizado em Porto Alegre, o estádio já sediou jogos de Copa do Mundo e grandes competições sul-americanas. Com capacidade para mais de 50 mil torcedores, o Beira-Rio recebe tanto jogos do Inter quanto grandes eventos culturais e esportivos. Se você vai ao Beira-Rio, é importante saber como chegar e identificar os portões de entrada para facilitar o acesso.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na Avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do Beira-Rio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela Avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos:

Ônibus F993 Futebol - Os veículos saem do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil dessas vagas cobertas. O acesso é feito principalmente pela Avenida Padre Cacique e Rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

Aplicativos de transporte

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.

Onde ficam os portões do Beira-Rio

O Beira-Rio possui diversos portões distribuídos para organizar o fluxo de entrada e saída dos torcedores. Abaixo estão os principais portões de acesso ao estádio:

Portões 1 e 2

Localizados na Avenida Padre Cacique, esses portões dão acesso à entrada principal e à área VIP do estádio Beira-Rio.

Portão 3

Próximo à Rua A, dá acesso às arquibancadas superiores e setores populares do Beira-Rio.

Portões 4 e 5

Situados na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, são destinados aos camarotes e áreas reservadas, além de permitir acesso aos setores inferiores.

Portões 6 e 7

Localizados na área norte do estádio, acessados pela Rua Otávio Dutra, são utilizados por visitantes e torcedores com ingressos para os setores mistos.

Portões 8 a 10

Esses portões, acessíveis pela Avenida Padre Cacique, atendem aos torcedores com ingressos para as cadeiras superiores e tribunas do Beira-Rio.

Dicas para facilitar o acesso ao Beira-Rio