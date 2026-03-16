Roger agradece apoio da torcida do São Paulo e mantém 'pés no chão' com liderança

Roger Machado chegou ao São Paulo não faz nem uma semana, mas já conquistou duas vitórias no comando da equipe. Os resultados serviram para colocar e manter o Tricolor na liderança do Campeonato Brasileiro, sendo a última conquistada neste domingo (15), por 2 a 1, de virada, sobre o RB Bragantino, em Bragança Paulista.

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Após mais um resultado positivo, o treinador agradeceu o apoio da torcida do São Paulo. Mesmo com o jogo fora de casa, o número de torcedores ajudou o time a garantir os três pontos.

- Nos fez sentir à vontade (a torcida) mesmo sendo um jogo fora porque vieram em grande número. Isso faz a diferença, sentir a energia ainda mais em um campo que a arquibancada é muito próxima. Esse torcedor se transforma no 12º jogador - disse o comandante.

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- Dificilmente se faz um time campeão só com 11, todos têm que estar prontos para jogar. Eu tenho um grupo, não um time. Quando há troca de treinador, mesmo quando temos o cuidado de dosar a carga, todo mundo quer mostrar. Então, os treinos são mais intensos, por consequência em algum momento, principalmente no Canindé em que estava muito pesado, gera um desgaste maior. Naturalmente, a partir de amanhã faremos a revisão de todos. Gostaria de contar com todos, mas se tivermos que fazer alterações para manter o frescor, vamos fazer - continuou Roger.

O treinador também falou sobre manter os pés no chão com a liderança, já que o Brasileirão é um campeonato longo e precisa de bons resultados regularmente. Ele detalhou a conversa que teve com o grupo de atletas e lembrou que a ponta da tabela não pode mudar o foco dos jogadores.

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- Duas coisas que alertei na roda: deveríamos comemorar e estar confiante pela posição na tabela, mas manter os pés no chão. Enfrentamos o RB como se fosse uma final. O segundo foi, me dirigindo ao Allan, dizendo que eles aprenderiam a conviver melhor comigo, me conhecer e saber que, embora eu tenha a liderança do processo, precisar deixar eles terem autonomia dentro de campo - completou o técnico do São Paulo.

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O São Paulo terá uma semana com dois jogos difíceis. O primeiro será contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o Palmeiras, no Morumbis.

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