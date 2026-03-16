Crise do Botafogo chega ao campo e diz muito sobre projeto da SAF

O Botafogo, por muito tempo, se sustentou com a qualidade dos jogadores do elenco, nas marcas deixadas pelo grande ano de 2024 e, principalmente, na força da torcida. Agora, a grave crise fora das quatro linhas passa a refletir no gramado em meio a momento de péssimo desempenho.

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Outrora referência em organização e projeto, a SAF se vê com caminho complicado e busca por reestruturação financeira. Um pesadelo que não larga o clube desde o início de 2025.

Problemas com débitos em contratações antigas, que geraram transfer ban no início do ano, disputa societária de John Textor na Eagle Football e a sensação de um grupo exposto. Ainda no começo do ano, o elenco foi atingido com atrasos em direitos de imagem e FGTS, o que foi resolvido, mas voltou a assombrar.

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As cobranças surgiram, o tom subiu e o cenário é de pessimismo. Apenas o caminho para as vitórias interessa visando retomada de confiança.

Martín Anselmi enfrenta crise no comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo sofre em campo

Os primeiros meses de 2026 apontam um time perdido quanto ao rumo. Demora por contratações mesmo após promessa de muita atividade no mercado, falta de protagonismo e competitividade. As escolhas e a falta de carinho com o projeto prejudicaram.

Já são dois fracassos e uma campanha ruim nos pontos corridos. O Botafogo caiu para o Flamengo nas quartas de final do Estadual, para o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Libertadores e está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação, com apenas três pontos somados.

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Vindo de derrota acachapante em casa para o rival o Flamengo, o Alvinegro, agora, vira a chave. O próximo compromisso será na quarta-feira (18), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

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