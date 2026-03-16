Crise do Botafogo chega ao campo e diz muito sobre projeto da SAF
Glorioso liga alerta por urgência e recuperação na temporada
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O Botafogo, por muito tempo, se sustentou com a qualidade dos jogadores do elenco, nas marcas deixadas pelo grande ano de 2024 e, principalmente, na força da torcida. Agora, a grave crise fora das quatro linhas passa a refletir no gramado em meio a momento de péssimo desempenho.
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Outrora referência em organização e projeto, a SAF se vê com caminho complicado e busca por reestruturação financeira. Um pesadelo que não larga o clube desde o início de 2025.
Problemas com débitos em contratações antigas, que geraram transfer ban no início do ano, disputa societária de John Textor na Eagle Football e a sensação de um grupo exposto. Ainda no começo do ano, o elenco foi atingido com atrasos em direitos de imagem e FGTS, o que foi resolvido, mas voltou a assombrar.
As cobranças surgiram, o tom subiu e o cenário é de pessimismo. Apenas o caminho para as vitórias interessa visando retomada de confiança.
Botafogo sofre em campo
Os primeiros meses de 2026 apontam um time perdido quanto ao rumo. Demora por contratações mesmo após promessa de muita atividade no mercado, falta de protagonismo e competitividade. As escolhas e a falta de carinho com o projeto prejudicaram.
Já são dois fracassos e uma campanha ruim nos pontos corridos. O Botafogo caiu para o Flamengo nas quartas de final do Estadual, para o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Libertadores e está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação, com apenas três pontos somados.
Vindo de derrota acachapante em casa para o rival o Flamengo, o Alvinegro, agora, vira a chave. O próximo compromisso será na quarta-feira (18), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.
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