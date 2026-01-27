Quem leva o título? Jornalistas palpitam sobre o campeão do Brasileirão

Conteúdo Especial

O Campeonato Brasileiro de 2026 começará nesta quarta-feira (28), e a primeira rodada já reserva fortes emoções para os torcedores. Para aquecer os motores, o Lance! consultou jornalistas esportivos, que deram seus palpites sobre o grande campeão.

A primeira rodada terá os jogos, em sua maioria, começando às 19h. O Flamengo, atual campeão, foi a equipe mais mencionada entre os profissionais. Cruzeiro e Palmeiras também foram lembrados. Confira qual time os jornalistas consultados pelo Lance! acham que será o campeão do Brasileirão 2026:

Palpites sobre o campeão do Brasileirão

Alexandre Praetzel, comentarista do Grupo Bandeirantes - Flamengo.

Beto Jr, apresentador do Charla Podcast - Cruzeiro ou Flamengo

José Ilan, ex-apresentador da Fox Sports e apresentador do NetFluCast - Flamengo

Téo José, narrador da Band - Palmeiras

André Hernan, jornalista da ESPN - Cruzeiro

Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN - Flamengo

Gustavo Villani, narrador da Globo - Flamengo

Mário Marra, comentarista da ESPN - Flamengo

Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mudança no calendário do futebol Brasileiro

O futebol brasileiro sofreu mudanças severas em seu calendário para 2026. A partir desta temporada, o Brasileirão começa em janeiro, assim como os estaduais. No entanto, o primeiro troféu a ser levantado na temporada será a taça da Supercopa Rei, que será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília, no dia 1° de fevereiro.

Com as novas datas, o Brasileirão vai terminar no dia 2 de dezembro. Além do torneio nacional de pontos corridos, a Copa do Brasil também começará mais cedo. A competição tem o início marcado para o dia 18 de fevereiro, com a final marcada para o dia 6 de dezembro.