Calleri celebra vitória e boa fase do São Paulo na temporada: 'Normalmente a gente não virava'

O São Paulo parece que, enfim, vem vivendo dias mais leves dentro de campo. Após uma temporada de 2025 abaixo do esperado, neste ano as coisas parecem estar mais positivas. Prova disso é a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, após vencer de virada o RB Bragantino neste domingo (15), por 2 a 1, em Bragança Paulista.

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O atacante Calleri, que marcou o gol da vitória tricolor nesta sexta rodada da competição, celebrou o bom momento do São Paulo, e afirmou que num passado recente esse tipo de virada não aconteceria. E também deu créditos ao novo treinador, Roger Machado, que fez apenas seu segundo jogo frente ao time.

- Muito feliz pela vitória, por como foi a vitória. Nós jogamos contra um grande time, que tem um grande treinador. No primeiro tempo, eles foram muito mais protagonistas que nós, jogaram de um jeito muito complicado para a gente. No segundo tempo, o professor (Roger Machado) marcou algumas coisas no vestiário e conseguimos virar - disse o atacante, após a partida.

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- Queria fazer um gol de cabeça hoje, o Lucas (Ramon) fez um grande cruzamento e, por sorte, pude fazer o gol. Vou muito feliz para a casa. Pois a gente virou um jogo que normalmente a gente não virava. Estou muito feliz - continuou o camisa 9.

Para o argetino, a vitória deu uma tranquilidade para o time retornar a São Paulo e dar início a uma nova semana cheia, já que tem dois jogos difícieis, contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o Palmeiras, no Morumbis.

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- Vamos felizes para casa, porque faz muito tempo que na sexta rodada não somávamos 16 dos 18 pontos. Então, parabéns para todo mundo, parabéns à torcida que veio aqui. Somos líderes nessa rodada, temos mais dois jogos antes da Data Fifa e vamos lutar para manter a primeira posição - finalizou Calleri.

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