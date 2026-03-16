Arana projeta clássico contra o Vasco e comenta disputa por posição no Fluminense

O Fluminense volta as atenções para o clássico contra o Vasco na próxima quarta-feira (18), após a vencer o Athletico-PR no último domingo (15). Apesar do mando ser cruz-malitno, a partida acontecerá no Maracanã, a segunda de uma sequência de quatro do Tricolor "em casa". Guilherme Arana, autor do gol da vitória contra o Furacão, projetou o duelo e relembrou os últimos confrontos decisivos entre os rivais.

continua após a publicidade

➡️ Lucho Acosta revela papo com Freytes e manda recado à torcida do Fluminense: 'Parar um pouco'

— O futebol brasileiro não para. É (jogo) domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, quinta-feira... A gente tem que estar se provando de todos os jogos e não pode baixar o guarda. Ainda mais se tratando ainda de um clássico onde envolve muita coisa. A gente eliminou eles do Campeonato do Carioca, ano passado eles eliminaram a gente na Copa do Brasil — declarou Arana em entrevista após o jogo contra o Athletico.

— É uma rivalidade e a gente tem que estar preparado em todos os momentos para o que a partida vai nos oferecer, estar focado. Hoje em dia se estuda muito o ponto forte de todas as equipes, e a gente tem que neutralizar e achar os melhores caminhos para que possamos somar pontos e vencer mais um clássico. Quando se vence um clássico a gente sabe dar confiança que a gente ganha durante a temporada e a competição — completou.

continua após a publicidade

Arana recebeu oportunidade no time titular e decidiu a partida diante do Furacão com gol nos acréscimos. Questionado sobre a disputa de posição com Renê, o lateral-esquerdo elogiou o companheiro e celebrou o primeiro gol no Maracanã

— Eu sou um cara que cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável entre mim e ele (Renê), ele é um cara que já passou por diversos clubes, é um cara vitorioso também, eu respeito. Se eu falar para você que eu não quero jogar, né... Todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga. Mas eu sou um cara que acredita que as coisas acontecem naturalmente. Sou um cara que trabalha bastante, e quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado, como hoje. Foi uma tarde maravilhosa para mim, porque fazer o meu primeiro gol no Maracanã é um estádio histórico, um estádio que é mundialmente conhecido. Então, é uma tarde que vai ficar na minha memória — afirmou o defensor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Guilherme Arana concede entrevista após vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR (Foto: Maurício Luz / Lance!)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Fluminense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.