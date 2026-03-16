Cruzeiro mira técnicos para substituir Tite; torcida já tem favorito

O Cruzeiro anunciou na noite do último domingo (15) a demissão do técnico Tite após o empate em 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão. Agora, a diretoria celeste já mira outros nomes e tem dois mais fortes no momento.

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Atualmente, os treinadores favoritos são Filipe Luís e Artur Jorge. O primeiro citado deixou recentemente o Flamengo e foi substituído por Leonardo Jardim.

Filipe Luís e Jorginho durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Anteriormente, o Cruzeiro já fez contatos pelo treinador português no fim de 2025, mas as tratativas não avançaram por conta dos altos valores que seriam envolvidos.

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Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Enquanto a Raposa não define seu próximo treinador, os jogadores serão liderados por Wesley Carvalho, auxiliar técnico permanente.

Torcida do Cruzeiro tem favorito

Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no Whatsapp, 68,5% dos torcedores elegeram Filipe Luís como favorito para substituir Tite no comando do Cabuloso.

Pezzolano e Crespo são os que têm menos apreço da Nação Celeste, com 3,1% e 3,8%, respectivamente. 19,2% dos cruzeirenses preferem Artur Jorge, enquanto 5,4% querem Seabra.

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Demissão de Tite

Depois do empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco, o técnico Tite deixou o comando da Raposa. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio.

– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.

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