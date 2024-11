Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho se descontrola e ameaça jornalistas

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho se descontrolou ao ser perguntado sobre a renovação de contrato dele com o Imortal. Em entrevista coletiva, após o empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no encerramento da 35ª rodada do Brasileirão, o comandante perdeu a linha, durante um longo discurso sobre supostas mentiras em relação ao ambiente interno da equipe.

Além de rebater e acusar parte da imprensa de "mentirosa", Renato Gaúcho também ameaçou jornalistas e seus familiares. O profissional também declarou que possui uma boa relação com a diretoria do clube e fez um autoelogio.

- Quanto a minha renovação, eu tenho três respostas. A primeira é que eu sou muito bom. Vocês, da imprensa, gostam de me jogar contra a torcida. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram quatro, cinco treinadores para o Grêmio. Vocês falam o nome de um treinador. Nunca foi falado o nome de um treinador aqui dentro. Minha confiança no presidente é total. Vocês sabem que é mentira. Passam dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês não têm responsabilidade. Não são todos. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam dois dias, e o idiota que deu a notícia já fala outro treinador. E fica por isso mesmo. Se eu começar a falar que algum de vocês ganha um dinheiro por fora para criar crise no Grêmio? Você tem prova Renato? Não, por isso que eu não falo. Se eu falar que algum de vocês ganha um presentinho ali fora? Vocês não inventam notícias todos os dias? Uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os trinadores estão de saco cheio de dar entrevistas. Eu estou aqui por educação. Por mim, eu não daria mais entrevistas. Vocês não respeitam mais o profissional. Fica difícil trabalhar. Antes de ir embora, vou deixar uns nomes para o nosso torcedor. Eu estou bem calmo, respondendo com educação. Se continuar essa invenção de notícias para tumultuar o ambiente do Grêmio, eu vou ser o primeiro a conversar com o presidente para não dar mais entrevistas. Vai vir o meu auxiliar. Eu sou muito bom. Sou bom demais. Eu sei da minha capacidade. O presidente sabe da minha capacidade. Eu desaprendi tudo? Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, vou atacar também, chamar de mentiroso, chamar alguns de covarde. Vocês também têm família, filhos no colégio, vocês andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Se vocês forem profissionais comigo, eu serei profissional com vocês.

Em 2024, Renato Gaúcho não conseguiu repetir o grande desempenho da temporada passada, em que o Grêmio encerrou a competição na vice-liderança. Atualmente, o Imortal ocupa a 14ª colocação e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Sequência do Grêmio

Em 14º lugar com 41 pontos na classificação, o Grêmio enfrentará São Paulo, Vitória e Corinthians, visando a permanecer na Série A em 2025. O clube tem três pontos de vantagem sobre o Criciúma, o 17º, com 38, e que está na zona de rebaixamento.