Os três pênaltis marcado a favor do Internacional, no Gre-Nal deste final de semana de Brasileirão, mexeu completamente com o ranking de pênaltis marcados na competição. Se o Inter é o clube que mais recebeu penalidade marcadas a seu favor, na estatística oposta, o Grêmio aparece como o time mais penalizado da competição. Saiba onde está o seu time no levantamento realizado pelo "The Sporting News";

🟢Clubes com mais pênaltis a favor no Brasileirão

1º - Internacional 9 2º - Palmeiras 8 3º - Grêmio 5 4º - Mirassol 5 5º - São Paulo 5 6º - Fluminense 4 7º - Fortaleza 4 8º - Vasco 4 9º - Cruzeiro 3 10º - Flamengo 3 11º - Santos 3 12º - Bahia 2 13º - Botafogo 2 14º - Ceará 2 15º - Corinthians 2 16º - Juventude 2 17º - Red Bull Bragantino 1 18º - Atlético-MG 1 19º - Sport 1 20º - Vitória 0

🔴Equipes com mais pênaltis marcados contra

1º - Grêmio 9 2º - Juventude 6 3º - Sport 6 4º - Corinthians 5 5º - Fortaleza 5 6º - Bahia 4 7º - Santos 4 8º - Ceará 3 9º - Mirassol 3 10º - Palmeiras 3 11º - Atlético-MG 2 12º - Flamengo 2 13º - São Paulo 2 14º - Vitória 2 15º - Cruzeiro 1 16º - Fluminense 1 17º - Internacional 1 18º - Red Bull Bragantino 1 19º - Vasco 1 20º - Botafogo 0