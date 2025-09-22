menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Brasileirão: os clubes com mais pênaltis marcados a favor e contra

Levantamento foi realizado pelo portal "The Sporting News"

Anderson Daronco
imagem cameraAnderson Daronco é um dos árbitros do Brasileirão com selo Fifa (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
09:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os três pênaltis marcado a favor do Internacional, no Gre-Nal deste final de semana de Brasileirão, mexeu completamente com o ranking de pênaltis marcados na competição. Se o Inter é o clube que mais recebeu penalidade marcadas a seu favor, na estatística oposta, o Grêmio aparece como o time mais penalizado da competição. Saiba onde está o seu time no levantamento realizado pelo "The Sporting News";

🟢Clubes com mais pênaltis a favor no Brasileirão

1º - Internacional9

2º - Palmeiras

8

3º - Grêmio

5

4º - Mirassol

5

5º - São Paulo

5

6º - Fluminense

4

7º - Fortaleza

4

8º - Vasco

4

9º - Cruzeiro

3

10º - Flamengo

3

11º - Santos

3

12º - Bahia

2

13º - Botafogo

2

14º - Ceará

2

15º - Corinthians

2

16º - Juventude

2

17º - Red Bull Bragantino

1

18º - Atlético-MG

1

19º - Sport

1

20º - Vitória

0

🔴Equipes com mais pênaltis marcados contra

1º - Grêmio9

2º - Juventude

6

3º - Sport

6

4º - Corinthians

5

5º - Fortaleza

5

6º - Bahia

4

7º - Santos

4

8º - Ceará

3

9º - Mirassol

3

10º - Palmeiras

3

11º - Atlético-MG

2

12º - Flamengo

2

13º - São Paulo

2

14º - Vitória

2

15º - Cruzeiro

1

16º - Fluminense

1

17º - Internacional

1

18º - Red Bull Bragantino

1

19º - Vasco

1

20º - Botafogo

0

Pênalti em Bernebei, no Gre-Nal 448
Internacional x Grêmio - Gre-Nal 448 - Brasileirão 2025 - Bernabei sofre pênalti (Foto: Ricardo Duarte/SC Iinternacional)

