Brasileirão: os clubes com mais pênaltis marcados a favor e contra
Levantamento foi realizado pelo portal "The Sporting News"
Os três pênaltis marcado a favor do Internacional, no Gre-Nal deste final de semana de Brasileirão, mexeu completamente com o ranking de pênaltis marcados na competição. Se o Inter é o clube que mais recebeu penalidade marcadas a seu favor, na estatística oposta, o Grêmio aparece como o time mais penalizado da competição. Saiba onde está o seu time no levantamento realizado pelo "The Sporting News";
🟢Clubes com mais pênaltis a favor no Brasileirão
|1º - Internacional
|9
2º - Palmeiras
8
3º - Grêmio
5
4º - Mirassol
5
5º - São Paulo
5
6º - Fluminense
4
7º - Fortaleza
4
8º - Vasco
4
9º - Cruzeiro
3
10º - Flamengo
3
11º - Santos
3
12º - Bahia
2
13º - Botafogo
2
14º - Ceará
2
15º - Corinthians
2
16º - Juventude
2
17º - Red Bull Bragantino
1
18º - Atlético-MG
1
19º - Sport
1
20º - Vitória
0
🔴Equipes com mais pênaltis marcados contra
|1º - Grêmio
|9
2º - Juventude
6
3º - Sport
6
4º - Corinthians
5
5º - Fortaleza
5
6º - Bahia
4
7º - Santos
4
8º - Ceará
3
9º - Mirassol
3
10º - Palmeiras
3
11º - Atlético-MG
2
12º - Flamengo
2
13º - São Paulo
2
14º - Vitória
2
15º - Cruzeiro
1
16º - Fluminense
1
17º - Internacional
1
18º - Red Bull Bragantino
1
19º - Vasco
1
20º - Botafogo
0
