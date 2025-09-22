A coletiva de Fernando Diniz após o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Vasco teve um momento inusitado. A pergunta de um dos jornalistas presentes na sala da entrevista divertiu o treinador vascaíno que bricou: "Vou até me esconder. O que você quer que eu fale?". O momento viralizou nas redes sociais. ▶️Assista ao vídeo abaixo;

Outras respostas de Fernando Diniz na coletiva do Vasco

Para o técnico do Vasco, o empate contra o Flamengo marcou o destaque de Lucas Oliveira, zagueiro que entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Robert Renan, substituído após sofrer uma concussão. Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de enaltecer a atuação do defensor, que não vinha sendo aproveitado com frequência;

- Hoje a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. Um jogador que estava um bom tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui, jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito - destacou.

Autor do gol cruz-maltino, Rayan também foi exaltado pelo técnico Fernando Diniz após a partida, durante a entrevista coletiva.

— Não sei quanto ele (Rayan) vale, mas deve valer mais do que o triplo do que quando estava para ser negociado. Tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não é o maior, é um dos maiores do país. Está aprendendo qual o potencial dele. O Rayan é um jogador raríssimo — elogiou Diniz.