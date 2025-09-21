Rizek vê erro capital da arbitragem em polêmica de clássico no Brasileirão

O jornalista André Rizek apontou um erro de arbitragem na rodada deste domingo (21) do Brasileirão. De acordo com ele, o árbitro Marcelo de Lima Henrique errou na marcação do primeiro pênalti do Internacional contra o Grêmio. Mesmo com o suposto erro, o Tricolor venceu o Gre-Nal por 3 a 2, no Beira-Rio.

O lance polêmico aconteceu no primeiro tempo. O cronômetro marcava 14 minutos, quando Bernabéi caiu na área após um carrinho por trás do zagueiro Noriega. Em campo, Marcelo de Lima Henrique não marcou a penalidade, mas após uma revisão no VAR, voltou atrás da decisão.

A marcação foi polêmica. O toque do zagueiro Tricolor no lateral do Internacional gerou debate. Para Rizek, a falta não aconteceu. Em uma publicação nas redes sociais, o comunicador viu erro no lance e elogiou a postura do Grêmio na vitória sobre o rival.

- Grêmio tem que comemorar muito, mesmo. É a grande vitória da rodada - até aqui, faltam dois jogos. Da maneira como foi o jogo, na casa do rival, arbitragem bem polêmica - primeiro pênalti não foi NADA. Gigante hoje foi o Grêmio - disse o jornalista.

Como o Internacional x Grêmio?

O Gre-Nal mostrou cedo que não seria dos farrapos. Em menos de cinco minutos, cada um dos times mostrou suas armas, dando o tom do clássico, um jogo pegado como sempre. A partida esteve equilibrada o tempo todo, com as equipes agredindo o adversário e conseguindo fazer um grande primeiro tempo, com duas penalidades para o Colorado – ambas convertidas – e o Grêmio conseguindo buscar o resultado ambas as vezes.

Aos 13, Alan Patrick lançou Bernabei dentro da área. Em disputa de bola com Noriega, o 26 caiu e estava formada a primeira confusão do clássico. Marcelo de Lima Henrique demorou a ir à cabine do VAR. Pressionado pelos bancos dos dois times, o árbitro marcou a penalidade somente aos 18. Muita reclamação do ladro tricolor. E vibração do colorado. Alan Patrick foi para a cobrança aos 20 e bateu com perfeição, vencendo Volpi. Gol do Inter! 1 a 0. O meia marcava seu 16º gol no ano, o 11º de penalidade.

O gol incendiou o jogo, que se manteve lá e cá. O Grêmio martelou até que, aos 29, Marlon foi ao fundo e cruzou para Carlos Vinícius vencer Rochet, que falhou, com uma cabeçada. Gol do Grêmio! 1 a 1. A partida seguiu elétrica até que, aos 44, na área do Grêmio, Noriega estendeu o braço e atingiu a bola com a mão. Marcelo de Lima Henrique foi ao outra vez ao VAR e marcou a segunda penalidade da partida.

De novo, muita reclamação do lado azul. E comemoração do vermelho. Alan Patrick foi novamente para a cobrança e a fez com perfeição. Bola de um lado, Volpi do outro. Gol do Inter! 2 a 1. O 17º gol do 10, o 12º desde a marca da cal. A vibração não demorou muito, porém. Em cobrança de escanteio perfeita, a bola chegou a André Henrique que subiu livre, aos 52, empatando de novo.

O segundo tempo começou como o primeiro. Elétrico. Mas com o Grêmio melhor, conseguindo agredir mais quando tinha a bola. Já o Internacional voltou a errar passes. Até que, aos 14, num contra-ataque, Alysson, que recém havia entrado, roubou a bola de Juninho, entrou cara a cara com Rochet e virou o jogo. Gol do Grêmio. 2 a 3.

A resposta veio rápida. O Inter foi para cima. Aos 19, Romero, que entrara no lugar de Tabata, cruzou da direita, Juninho cabeceou para o gol, mas Volpi defendeu firme. E o Alvirrubro passou a ir para o tudo ou nada. Aos 22, nova confusão. Artur acertou Carbonero por trás. O árbitro deu amarelo para ao volante, mas foi chamado pelo VAR e, revendo o lance, mudou para vermelho.

Com um a mais, o Inter foi para cima. Tanto que Roger Machado tirou Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Alan Rodríguez, e mandou Ricardo Mathias para o jogo. O Alvirrubro passou a dominar as ações. Sem efetividade, contudo.

Aos 33, Bernabei cruzou da esquerda, na cabeça de Ricardo Mathias. O guri fez tudo certo. Mas o camisa 1 tricolor fez grande defesa. O Inter seguia martelando. E aos 37, Vitão levantou na área azul. Carbonero de peixinho mandou para o gol, mas Volpi salvou o Grêmio de novo. O time de Roger Machado seguiu em cima.

Na reta reta final, aos 44, no único lance tricolor depois do terceiro gol, Kike Oliveira arrancou em contra-ataque e acabou derrubado por Bernabei, que levou o segundo amarelo e foi expulso. O Inter seguiu bateu. E no apagar das luzer, aos 51, Aguirre invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. O terceiro do jogo. Dessa vez sem VAR. O terceiro colorado.

Novas reclamações azuis e comemorações vermelhas. Alan Patrick mais uma vez encarou Volpi. Só que dessa vez acertou o pé esquerdo da trave. No rebote, Borré tocou para fora. Nas comemorações tricolores, nova confusão, Marlon levou amarelo por acertar um jogador colorado com uma cabeçada. No apito final, nova confusão entre jogadores, acalmada pela turma do deixa disso.