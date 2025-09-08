O próximo desafio do brasileiro Hugo Calderano no circuito mundial de tênis de mesa é o WTT de Macau, a ser realizado entre os dias 9 e 14 de setembro. Após uma pequena pausa entre as etapas, o mesatenista volta às quadras em busca de mais um troféu e mais premiações. O Lance! traz quanto o carioca, número quatro do ranking mundial, pode faturar em caso de vitória na competição.

Hugo será o cabeça de chave número quatro do torneio, que contará com 29 dos 32 melhores atletas do ranking mundial. O WTT de Macau terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave. Bruna Takahashi, pelo feminino, também representará o Brasil na competição.

💲 Confira os valores das premiações do WTT de Macau

Confira as pontuações para o ranking e as premiações que estão em jogo no WTT Champions Macau:

Campeão: 1.000 pontos / US$ 60.000 (324 mil reais, na cotação atual)

Vice-campeão: 700 pontos / US$ 30.000 (162 mil reais)

Semifinal: 350 pontos / US$ 16.000 (86 mil reais)

Quartas de final: 175 pontos / US$ 12.500 (67 mil reais)

Oitavas de final: 90 pontos / US$ 10.000 (54 mil reais)

1ª Rodada: 15 pontos / US$ 8.000 (43 mil reais)

🏓 Grande fase de Hugo Calderano

Dos últimos seis torneios disputados, o brasileiro chegou à final em cinco ocasiões e conquistou o título em quatro delas. Desde abril, ele venceu a Copa do Mundo, o WTT Star Contender Ljubljana, o WTT Contender Buenos Aires e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu, o mais recente. Hugo Calderano chega ao WTT de Macau com um saldo de 30 vitórias em 32 jogos.