menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance viralizado de Alcaraz na Laver Cup choca internautas e parceiros: ‘Como?’

Apesar dos esforços, Time Mundo vence Laver Cup e Alcaraz fica sem o troféu

Reação de companheiros à jogada de Carlos Alcaraz
imagem cameraReação de companheiros à jogada de Carlos Alcaraz (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
07:35
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma "curtinha" de Carlos Alcaraz na vitória com sua dupla Casper Ruud contra Reilly Opelka e Alex Michelsen por 2 sets a 0, viralizou e chocou o mundo. A vitória da dupla deu sobrevida ao Time Europa, que vinha atrás no placar geral, mas ainda assim não foi suficiente para trazer o título da Laver Cup.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Recurso de Carlos Alcaraz viraliza

Tradução: Carlos Alcaraz dá um dos ""volleys" mais loucos que você já viu na Laver Cup. Literalmente, como?

🎾Desempenho na Laver Cup

Além da vitória pelas duplas, Alcaraz também deu show diante do argentino Francisco Cerundolo, no terceiro jogo do dia. A vitória por 2 a 0, com as parciais de 6/2 e 6/1, manteve a disputa do troféu em aberto.

Apesar dos esforços e desempenho espetacular do tenista espanhol, o Time Mundo foi quem levantou a taça da Laver Cup. Em suas redes sociais, Carlos lamentou a perda do título mas celebrou sua equipe pelo desempenho na competição.

continua após a publicidade

- Nós lutamos até o fim, mas não era para ser! Parabéns ao Time Mundo por vencer a Laver Cup em São Francisco! Apesar de tudo, foi uma semana incrível juntos como um time! - escreveu Alcaraz, em sua conta no X.

Alcaraz na Laver Cup. (Divulgação /Laver Cup)
Alcaraz na Laver Cup (Foto: Divulgação/Laver Cup)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias