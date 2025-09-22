Uma "curtinha" de Carlos Alcaraz na vitória com sua dupla Casper Ruud contra Reilly Opelka e Alex Michelsen por 2 sets a 0, viralizou e chocou o mundo. A vitória da dupla deu sobrevida ao Time Europa, que vinha atrás no placar geral, mas ainda assim não foi suficiente para trazer o título da Laver Cup.

Recurso de Carlos Alcaraz viraliza

Tradução: Carlos Alcaraz dá um dos ""volleys" mais loucos que você já viu na Laver Cup. Literalmente, como?

🎾Desempenho na Laver Cup

Além da vitória pelas duplas, Alcaraz também deu show diante do argentino Francisco Cerundolo, no terceiro jogo do dia. A vitória por 2 a 0, com as parciais de 6/2 e 6/1, manteve a disputa do troféu em aberto.

Apesar dos esforços e desempenho espetacular do tenista espanhol, o Time Mundo foi quem levantou a taça da Laver Cup. Em suas redes sociais, Carlos lamentou a perda do título mas celebrou sua equipe pelo desempenho na competição.

- Nós lutamos até o fim, mas não era para ser! Parabéns ao Time Mundo por vencer a Laver Cup em São Francisco! Apesar de tudo, foi uma semana incrível juntos como um time! - escreveu Alcaraz, em sua conta no X.