Saúl revela expectativa de retorno antes do previsto ao Flamengo após cirurgia

Saúl, jogador do Flamengo, se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, que o tirou dos jogos da equipe de Filipe Luís no início deste ano. Antes de a bola rolar para o jogo do Rubro-Negro contra o Internacional no Maracanã, o jogador espanhol comentou o processo de recuperação e projetou o seu retorno aos jogos, que pode ser antecipado.

- Estou me sentindo bem depois de operado. Faz cinco dias que deixei as muletas. Vamos pouco a pouco com a bota. A princípio, fico mais quatro semanas com a bota, mas, falando com os médicos, acredito que vou conseguir voltar ao campo antes e ajudar a equipe - disse Saúl em entrevista à "FlamengoTV".

Saúl durante Flamengo x Internacional (Foto: Reprodução)

- Tenho muita vontade de ajudar e estar com eles. Me encontro bem, a recuperação está indo bem e estou em ótimas mãos. Estão todos trabalhando dia e noite para me recuperar. É importante estar aqui com a equipe, disponível ou não. Sou um ativo do Flamengo. Estar aqui é uma obrigação para mim. Gosto de estar com os meus companheiros, pude viajar com eles na final. Estar nas boas e nas más. Em casa em todas as partidas vou estar - afirmou o meia.

Cirurgia de Saúl, do Flamengo

Saúl tratou de uma uma tendinopatia insercional do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar. O procedimento cirurgico, realizado pelo médico holandês Dr. Niek van Dijk, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo.

Após o espanhol relatar dores na região nos últimos três meses de 2025, Saúl e Flamengo vinham discutindo a possibilidade da cirurgia. Com consultas com médicos especialistas, as partes optaram pela intervenção.

Quando Saúl deve retornar aos jogos do Flamengo?

Inicialmente, o prazo de recuperação era de dois a três meses. Entretanto, com o avanço no tratamento, como citado pelo jogador, ele pode retornar aos compromissos rubro-negros antes do tempo previsto.

Números de Saúl pelo Flamengo

No Flamengo desde o meio da última temporada, Saúl tem 24 jogos com a camisa rubro-negra, com 13 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas.

