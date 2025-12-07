Brasileirão: o cenário de cada time na briga por vagas na Sul-Americana

A rodada final do Campeonato Brasileiro terá emoções no meio da tabela. Sete equipes estão na disputa por quatro vagas na Copa Sul-Americana, entre o oitavo e o 13º colocados no Brasileirão; São Paulo e Red Bull Bragantino já têm lugares garantidos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de vaga na Sula são as seguintes. Corinthians (98,9%), Grêmio (98,4%), Vasco (77,4%), Atlético-MG (61,6%), Ceará (25,4%), Santos (20,9%) e Fortaleza (17,2%). O Lance! detalha o cenário de cada equipe.

O que cada equipe precisa para garantir vaga na Sul-Americana?

Corinthians

O Corinthians ocupa o décimo lugar com 46 pontos e garante vaga em caso de vitória ou empate diante do Juventude na Neo Química Arena. Em caso de derrota, o Timão torce para pelo menos dois dos cenários abaixo:

Derrota do Grêmio para o Sport na Ilha do Retiro e sem tirar a diferença de dois gols de saldo; Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro; Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão; Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos; em caso de vitória, o Leão precisaria tirar diferença de oito gols de saldo.

Grêmio

O Grêmio é o 11º colocado com 46 pontos e garante vaga em caso de vitória ou empate contra o Sport na Ilha do Retiro. Se perder para o Leão da Ilha, o Imortal depende de ao menos dois dos cenários abaixo:

Derrota do Corinthians para o Juventude, tirando diferença de dois gols de saldo; Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro; Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão; Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos; em caso de vitória, o Leão do Pici não pode tirar a diferença de seis gols de saldo do Grêmio.

Vasco

O Vasco abre a rodada na 12ª colocação com 45 pontos e garante vaga na Sul-Americana em caso de vitória ou empate diante do Atlético-MG na Arena MRV. Em caso de derrota, o Cruz-Maltino depende de:

Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro;

Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão;

Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos.

Atlético-MG

O Atlético-MG ocupa o 13º lugar com 45 pontos e garante vaga se vencer o Vasco na Arena MRV. Em caso de empate, precisa torce para os seguintes resultados:

Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro;

Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão;

Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos.

Se for derrotado pelo Vasco, o Atlético-MG precisará das seguintes combinações para ir à Sul-Americana:

Derrota do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro; Empate do Santos, desde que não perca por dois ou mais gols de diferença; Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão; Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos.

Santos

O Santos está na 14ª posição com 44 pontos e garante vaga em caso de vitória sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro. Por outro lado, uma derrota tira a equipe paulista da disputa. Em caso de empate, o Peixe precisa que os cenários abaixo ocorram simultaneamente:

Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão; Derrota ou empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos. Derrota do Atlético-MG para do Vasco por dois ou mais gols de diferença na Arena MRV.

Ceará

O Ceará ocupa o 15º lugar com 43 pontos e segue com chances apenas se vencer o Palmeiras no Castelão — ou seja, empate ou derrota não servem. Em caso de vitória, depende também dos cenários abaixo:

Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro; Derrota o empate do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos; se o rival vencer, não pode tirar a diferença de nove gols de saldo para o Ceará.

Fortaleza

O Fortaleza está na 16 colocação com 43 pontos e só tem chance se vencer o Botafogo no Nilton Santos. Com a vitória, o Fortaleza precisaria dos cenários abaixo:

Derrota ou empate do Santos diante do Cruzeiro na Vila Belmiro;

Derrota ou empate do Ceará diante do Palmeiras no Castelão.

Possível vaga extra

A 14ª posição também pode virar vaga na Sul-Americana caso algum time do G-13 seja campeão da Copa do Brasil. No momento, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Vasco estão nesse grupo, mas isso pode mudar ao fim da rodada.