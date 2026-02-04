Contra o Grêmio, Botafogo reencontra Luis Castro pela primeira vez

O duelo pela segunda rodada do Brasileirão traz o reencontro entre Botafogo e Luis Castro, que deixou o clube em 2023 para treinar o Al Nassr. A partida será nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O português foi o primeiro treinador da SAF botafoguense e foi também o que teve trabalho mais longevo, completando um ano e três meses no cargo. Depois dele, outros cinco vieram, mas não chegaram a completar um ano. Martin Anselmi, atual comandante, é o sexto nome a assumir o time, fora os interinos que comandaram entre as trocas.

O treinador não conquistou títulos com o Alvinegro, mas sua saída foi sentida pela torcida. Na época, em meados de 2023, o clube despontava na disputa pelo título do Brasileirão, que no final ficaria nas mãos do Palmeiras após uma derrocada na reta final. Na coletiva de apresentação no Grêmio, Luis Castro foi questionado sobre a saída e foi sincero na explicação.

— Já sabia que iam perguntar isso, sobre o porquê de ter ido, saído. Em cada janela de mercado, o clube sempre esteve ativo. Criou-se organização. O que me fez sair foi eu me permitir trabalhar com um dos jogadores que são referências mundiais. Me lembrei de 14 horas que trabalhava diariamente na quarta divisão de Portugal. Saia de casa às 8h e chegava às 22h. Tinha três empregos. Lembrei que tinha chegado a hora, depois de já ter disputado Champions, ter feito jogo contra o City de Guardiola, tinha chegado a hora de poder me juntar a uma referência mundial, que é o Cristiano, e outros, como Mané, Laporte.

Ficou pouco menos de um ano no Al Nassr e então assinou com o Al Wasl, permanecendo até novembro de 2025. Em dezembro, foi contratado pelo Grêmio, assinando até 2027. Pelo Botafogo, Luis Castro esteve na beira do gramado em 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Foram 116 gols marcados e 71 sofridos.

