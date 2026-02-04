Atlético-MG aposta em retrospecto contra o Bragantino para buscar primeira vitória no Brasileirão
Galo tem números positivos quando enfrenta o Massa Bruta
Após empatar em 2 a 2 com o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela segunda rodada da competição, e o Galo busca sua primeira vitória no torneio nacional.
Invicto na temporada 2026, o Alvinegro soma duas vitórias e cinco empates em sete partidas disputadas, alcançando um aproveitamento de 52,38%. O bom início de ano reforça a confiança da equipe para o compromisso fora de casa.
Para conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão, o Atlético se apega ao retrospecto amplamente favorável diante do Bragantino. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 21 vezes, com clara vantagem para o clube mineiro: são oito vitórias do Galo, 11 empates e apenas duas derrotas.
Um dos confrontos mais marcantes entre as equipes ficou eternizado na memória do torcedor atleticano. Em dezembro de 2021, o Atlético recebeu o Bragantino no Mineirão lotado, com mais de 60 mil torcedores, para a entrega da taça do Campeonato Brasileiro. Após confirmar o título na rodada anterior, com vitória sobre o Bahia, o Galo voltou a vencer o Massa Bruta, desta vez por 4 a 3, em uma partida histórica que selou o fim de um jejum de 50 anos sem conquistar o Brasileirão.
