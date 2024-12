Na penúltima rodada, apenas duas equipes chegam com chance de levantar o troféu do Brasileirão: Botafogo ou Palmeiras. O ídolo da Seleção Brasileira Ronaldo Fenômeno apontou quem ele acreditar ser o favorito a levantar a taça do Campeonato Brasileiro em 2024. Agora, o Fogão depende apenas de si para levar o bicampeonato brasileiro. O time encara o Internacional no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Coloco o Botafogo como principal favorito, por ter aprendido a disputar os pontos corridos; ano passado bateu na trave, e neste ano vem muito forte e com grandes chances de vencer. O Fortaleza está se consolidando como uma equipe estruturada e com grandes possibilidades de levar um título de relevância nacional em breve, o Palmeiras pela sua soberania e o Internacional se destacou pela consistência de estar sempre na briga pelo lado de cima da tabela, e atualmente por jogar o melhor futebol do segundo turno do campeonato mesmo após a tragédia no Rio Grande do Sul que afastou o clube de suas atividades por algumas semanas - opinou.

➡️ 7 critérios de desempate que podem dar Brasileirão para Botafogo ou Palmeiras

- O Botafogo tem mostrado uma regularidade impressionante ao longo do Brasileirão. A equipe conseguiu se impor em momentos decisivos e conta com um elenco muito bem montado, com grandes jogadores de seleção como é o caso do Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e o Almada. Para mim, é o principal favorito para ser o campeão - concluiu Ronaldo.