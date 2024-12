CBF inicia votação para prêmios do Brasileirão 2024; veja categorias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu no último sábado (30) a votação para o Prêmio Brasileirão 2024, que premiará os destaques das competições masculina e feminina. Capitães, técnicos dos clubes e profissionais da imprensa participam do processo, que se encerra na quinta-feira (5).

Ao todo, a premiação contempla dez categorias, como seleção do campeonato, artilheiro, melhor treinador, revelação e craque.

Os torcedores, por sua vez, poderão participar nas categorias craque da galera e gol mais bonito da competição, que serão definidas através de voto popular nas redes sociais do Brasileirão Betano.

Confira as categorias

Melhores árbitros Fair Play Craque da Galera Gol mais bonito Não é só futebol Artilheiro Melhor Técnico Seleção do Campeonato (um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, dois meias e dois atacantes) Revelação do Campeonato Craque do Campeonato

Briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro

Com os gols marcados na 36ª rodada, Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória) superaram Estêvão (Palmeiras) e agora lideram a artilharia do Brasileirão, com duas rodadas restantes para o fim da competição.

Yuri Alberto (Corinthians) - 13 gols Alerrandro (Vitória) - 13 gols Estêvão (Palmeiras) - 12 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols Rodrigo Garro (Corinthians) - 10 gols Flaco López (Palmeiras) - 10 gols Luciano (São Paulo) - 10 gols Lucas Moura (São Paulo) - 10 gols Hulk (Atlético-MG) - 10 gols

Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

