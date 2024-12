Veja o que o Palmeiras precisa para evitar o título do Botafogo na próxima rodada do Brasileirão

Mesmo após a derrota por 3 a 1 na última rodada, o Palmeiras mantém vivo o sonho do tricampeonato do Brasileirão. Com 70 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece três atrás do Botafogo, líder da competição, com duas rodadas restantes para o término da competição.

continua após a publicidade

+ Entenda por que CBF determinou Cruzeiro x Palmeiras com portões fechados

+ Palmeiras segue preparação para jogo contra o Cruzeiro, e Abel testa mudanças na escalação

Para adiar a decisão do título para a última rodada, o Palmeiras precisará vencer o Cruzeiro nesta quarta-feira (4), em partida no Mineirão, em Belo Horizonte, que ocorrerá sem público, salvo nova alteração judicial.

continua após a publicidade

Se empatar, o Verdão dependerá de um tropeço do Botafogo contra o Internacional, no Beira-Rio. Uma derrota, por sua vez, obrigará o Glorioso a sair de campo sem pontos no sul do país para manter a disputa aberta.

- A mentalidade ainda é positiva. A gente tem de fazer a nossa parte, independentemente do que o Botafogo fizer ou não. A gente tem de conquistar os seis pontos que faltam, fazer a nossa parte bem feita e depois ver como serão os resultados deles. Mas a gente tem de fazer a nossa parte, a gente tem de estar com a mentalidade boa e acreditar até o final que a gente ainda pode conquistar esse título - disse o meia Maurício.

continua após a publicidade

Probabilidade de título

O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que, ao fim da 36ª rodada, o Palmeiras tem 21,9% de chance de conquistar o título do Brasileirão, enquanto o Botafogo, líder da tabela, aparece com 78,1%.

Rony, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras

Após perder para o Botafogo no Allianz Parque, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (4), quando visita o Cruzeiro, fora de casa, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, o Verdão encerra sua participação na competição contra o Fluminense, no dia 8 de dezembro, no Allianz Parque.