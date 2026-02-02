Ex-técnico do Vasco é anunciado para comandar a equipe sub-17 do Atlético-MG
Rafael Paiva assume o comando da categoria no Galo
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético anunciou nesta segunda-feira a contratação de Rafael Paiva como novo treinador da equipe sub-17. Ele assume o cargo no lugar de Henrique Teixeira, que foi promovido para comandar o time sub-20 do clube.
Atlético-MG tem ‘alívio’ milionário na folha salarial após saídas
Atlético Mineiro
Brasileirão e Mineiro: Confira a programação semanal do Atlético-MG
Atlético Mineiro
A história de Reinaldo no Atlético-MG; jogos, gols e estatísticas
Lancepédia
Paiva ganhou projeção nacional em 2024, quando esteve à frente da equipe profissional do Vasco. Na ocasião, conduziu o clube às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminado justamente pelo Atlético.
Além da passagem pelo time principal vascaíno, o treinador possui ampla experiência nas categorias de base. No próprio Vasco, comandou o sub-17 em 2021 e o sub-20 em 2024. Antes disso, trabalhou no São Paulo entre 2015 e 2020 e no Palmeiras de 2022 a 2024, período em que conquistou diversos títulos.
Entre as principais conquistas, destacam-se o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023) e o bicampeonato do Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023).
Rafael Paiva também integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 como auxiliar técnico em 2018 e voltou a atuar na função em 2023, durante a disputa da Copa do Mundo da categoria, realizada na Indonésia.
Seu trabalho mais recente foi como auxiliar técnico da equipe profissional do Club de Fútbol América, do México, no ano passado.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Sub-17 do Atlético foi destaque em 2025
A categoria Sub-17 do Atlético viveu uma temporada especial, marcada por grandes conquistas e pela afirmação de jovens atletas como promessas do clube. Ao longo do ano, os Crias do Galo empilharam títulos importantes e tiveram atuações de destaque que reforçaram a força do trabalho desenvolvido na base.
O time levantou o troféu da Alcans South America Cup, conquistou o Campeonato Brasileiro em uma virada histórica na Arena MRV, que entrou para a história como o primeiro título alvinegro no estádio; e fechou a temporada com a conquista do Campeonato Estadual, coroando um ano praticamente perfeito para a categoria.
Entre os principais destaques da equipe estiveram Cauã Soares, artilheiro do time na temporada com 22 gols, e Jonatas, que marcou 19 vezes. Riquelme e o lateral Pascini também tiveram papel fundamental, liderando o ranking de assistências do elenco.
Além disso, o bom desempenho coletivo resultou em oito atletas convocados para a Seleção Brasileira da categoria, com destaque para o zagueiro Vitão e o goleiro Kaio Assis, que disputaram a Copa do Mundo Sub-17.
- Matéria
- Mais Notícias