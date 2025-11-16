Bragantino é superior e vence o Atlético-MG em jogo adiantado do Brasileirão
Massa Bruta chega à terceira vitória seguida no Brasileirão
O Bragantino venceu o Atlético por 2 a 0 neste domingo (16), em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta foi superior durante a partida e conseguiu embalar a terceira vitória seguida na competição. Lucas Barbosa e Gustavo Marques marcaram para a equipe paulista.
Com o resultado, o Bragantino ganha três posições e ultrapassa o próprio Atlético, chegando a 8° com 45 pontos. Já o Galo cai uma posição, desce para 10° e se mantém com 44 pontos.
Como foi Bragantino x Atlético
A partida começou movimentada, com trocas de posse e as duas equipes buscando o ataque, porém sem chances claras. A primeira oportunidade mais importante foi do Atlético, aos 13 minutos com um chute bloqueado de Guilherme Arana que resultou em escanteio. Neste, Rony cabeceou e o goleiro Cleiton fez uma boa intervenção.
Três minutos depois o Bragantino chegou pela primeira vez. Sasha recebeu livre na área e na hora de finalizar foi travado pela defesa que chegou na cobertura.
Após alguns minutos sem grandes chances, o Massa Bruta criou a principal até então. Jhon Jhon carregou pela esquerda e invadiu a área, bateu colocado e a bola passou perto do ângulo do goleiro Éverson, que não teria o que fazer. A oportunidade fez a equipe paulista crescer na partida e ter mais volume ofensivo.
Aos 35 outra grande oportunidade perdida por Sasha. Jhon Jhon tocou entre a defesa alvinegra e o atacante tentou de cavadinha mas a bola saiu muito forte encobrindo o gol. No lance seguinte foi o Galo quem chegou, após ótima jogada, Dudu passou para Bernard que cara a cara com Cleiton tentou de bico mas errou o alvo. O Bragantino foi melhor na primeira etapa mas desperdiçou chances que poderia já colocar o time a frente do placar.
O Atlético voltou melhor para o segundo tempo, com mais presença ofensiva. Logo aos 5 minutos Hulk bateu uma falta e obrigou Cleiton a fazer uma grande defesa espalmando para o escanteio. Após a cobrança a bola sobrou para Dudu que finalizou e a defesa afastou quase em cima da linha.
Mesmo com o Galo voltando em cima, foi o Bragantino quem abriu o placar, aos 10 minutos. Jhon Jhon fez boa jogada pela esquerda, tocou para Capixaba que chutou cruzado encontrando Lucas Barbosa na segunda trave que empurrou de carrinho para o gol. 1 a 0 Massa Bruta.
O Bragantino cresceu na partida e cinco minutos depois ampliou o placar. Jhon Jhon cruzou uma falta da intermediária e o zagueiro Gustavo Marques em um belo cabeceio deslocou o goleiro Éverson. 2 a 0 para os paulistas.
Mesmo perdendo o Atlético não demonstrou reação, e viu sua situação ficar ainda mais difícil aos 29 minutos. Igor Gomes deu uma entrada forte em Fernando e recebeu o cartão vermelho, deixando o Galo com um a menos na reta final da partida.
Com um a mais e a vantagem no placar o Bragantino controlou o final da partida e até teve chance de ampliar mas perdeu algumas oportunidades. A jogo terminou 2 a 0.
Próximos jogos de Bragantino e Atlético
As duas equipes voltam à campo no próximo sábado (22), mas por competições diferentes. O Bragantino enfrenta o Flamengo no Maracanã às 21h30 pelo Brasileirão. Já o Atlético tem o jogo mais importante do ano, encara o Lanús pela final da Sul-Americana às 17h em campo neutro, no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai.
Ficha do jogo
BRAGANTNO 2 X 0 ATLÉTICO-MG
37° rodada (adiantado) - Campeonato Brasileiro
🗓️ Data e horário: domingo, 16 de novembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)
🥅 Gols: Lucas Barbosa (9'/2°T); Gustavo Marques (14'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Gustavinho, Alix, Juninho Capixaba, Jhon Jhon (Bragantino); Guilherme Arana (Atlético)
🟥 Cartões vermelhos: Igor Gomes (Atlético)
Bragantino (Técnico : Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavo Neves; Lucas Brabosa, Sasha e Jhon Jhon
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana e Bernard; Rony, Dudu e Hulk.
🟨 Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes:Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
