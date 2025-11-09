menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBragantino

Jhon Jhon celebra fase no RB Bragantino e vê time com chances de ir à Libertadores

Meia bate recorde em participações em gols e comanda time paulista na temporada 2025

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 09/11/2025
01:03
Jhon Jhon comemora gol contra o São Paulo na Vila Belmiro
Jhon Jhon comemora gol contra o São Paulo na Vila Belmiro. (Foto: Guilherme Dionizio/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Autor do gol que garantiu a vitória do RB Bragantino diante do São Paulo na noite deste sábado (8), o meia Jhon Jhon celebrou a grande fase que vive no clube do interior paulista. O camisa 10 da equipe chegou a 11 gols marcados e 9 assistências distribuídas ao longo da temporada 2025, mas valorizou o trabalho coletivo que vem sendo feito, agora sob comando do técnico Vagner Mancini, que completou seu terceiro jogo à frente do Massa Bruta.

Nesses três jogos, Mancini conquistou duas vitórias, Corinthians e São Paulo, em sequência, e uma derrota, diante do Bahia, na Fonte Nova. Mesmo com o tropeço fora de casa, os dois resultados positivos voltaram a apresentar um cenário promissor para o Bragantino na competição. O time chegou a 42 pontos, subiu para a 11ª colocação e agora está empatado em número de pontos com o Vasco, atual 10º colocado.

- Claro que esperamos sempre treinar bem para desempenar o melhor possível. Feliz com mais uma vitória, estamos subindo na tabela, e feliz com a minha participação, mas mais feliz ainda com a volta da confiança da equipe. Agora é continuar desse jeito, subir e, quem sabe, brigar por uma vaga na Libertadores - destacou Jhon Jhon.

O meio-campista é responsável por participar de mais de 1/3 dos gols marcados pelo RB Bragantino em 2025. A temporada é a primeira completa do jogador com a camisa do Massa Bruta, já que em 2024 ainda vestiu a camisa do Palmeiras, clube onde se formou. Jhon Jhon foi vendido por 4,5 milhões de dólares fixos por 60% dos direitos do atleta, além de uma obrigação de compra de mais 20% caso metas sejam cumpridas pelo meia por 2,5 milhões de dólares. Já são 46 jogos disputados, contra 23 do último ano, quando marcou quatro vezes e deu três assistências.

Mirando para a competição continental, o RB Bragantino está a oito pontos do atual G7 do Brasileirão, vaga ocupada atualmente pelo Fluminense, que fecha o grupo com 50 pontos. Após quatro derrotas seguidas, o time paulista venceu duas em sequência e agora terá um confronto direto do meio de tabela contra o Atlético Mineiro em casa. Depois, visita o Flamengo no Rio de Janeiro, recebe o Fortaleza em casa na penúltima rodada e finaliza o Brasileiro jogando diante do Internacional no Beira-Rio.

