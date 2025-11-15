Análise: Atlético-MG sofreu cinco gols para os lanternas do Brasileirão. Preocupa?

Nas duas últimas partidas o Atlético enfrentou os dois lanternas do Campeonato Brasileiro, Sport e Fortaleza. Por mais que não tenha perdido (venceu o rubro negro e empatou com o tricolor cearense), o Galo sofreu cinco gols nos dois jogos pra equipes que tem baixíssima média ofensiva.

Nas duas últimas partidas o Atlético enfrentou os dois lanternas do Campeonato Brasileiro, Sport e Fortaleza. Por mais que não tenha perdido (venceu o rubro negro e empatou com o tricolor cearense), o Galo sofreu cinco gols nos dois jogos pra equipes que tem baixíssima média ofensiva.

continua após a publicidade

Contra o Sport sofreu dois, no triunfo por 4 a 2, e contra o laion, tomou outros três no empate amargo em 3 a 3. Algo que não vinha acontecendo com a equipe de Sampaoli que antes vinha de três jogos sem sofrer sequer um gol.

Atlético-MG e Fortaleza na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Preocupa?

Sampaoli desde sua chegada ao Atlético, implantou o sistema com três zagueiros para tentar resolver o buraco defensivo e a fragilidade do setor, que sofria muitos gols. Problema que parecia ter melhorado, voltou a preocupar nos dois últimos jogos.

continua após a publicidade

A questão pode ser discutida diante das "distrações", como o próprio treinador colocou na coletiva após o jogo contra o Fortaleza. No entanto fato é que os gols sofridos vem impactando diretamente os resultados da equipe mineira.

A questão pode ser mais complexa principalmente na final da Copa Sul-Americana, que será decidida em jogo único. Nesse tipo de confronto, qualquer deslize pode definir a partida e dificultar o Atlético em conquistar o principal objetivo da temporada: o título da competição continental e consequentemente o acesso direto a Libertadores em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O que mostram os números do Atlético?

Na questão defensiva, o Atlético é a décima equipe em gols sofridos no Campeonato Brasileiro, o que reflete claramente sua colocação geral, é o 9° com 44 pontos. Está na metade, ou seja é melhor observar o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Só o tempo dirá, se o Galo vence a Sul-Americana, todos esses dados do Brasileirão não importam mais, a temporada 25 e 26 estão salvas.

Tendo em vista o recorte desde a chegada de Sampaoli, são 19 gols sofridos em 18 jogos, o que nos mostra mais de um gol por partida. Fato é que o problema defensivo ainda não foi solucionado, mas os resultados começaram a vir nas últimas semanas, o que pode deixar o atleticano mais esperançoso para a reta final da temporada, e principalmente como já dito antes, o grande dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai, a final da Sula. Como diz o próprio clube "Acredita que é Galo".