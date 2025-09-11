Botafogo x Vasco: arquibancada tem incêndio durante entrada dos times
Fogo leva perigo no setor da torcida mandante no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
Um incêndio nas arquibancadas assustou os presentes no estádio Nilton Santos nesta quinta-feira (11), durante a entrada dos times para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco. O fogo foi rapidamente contido.
Relacionadas
- Fora de Campo
IA prevê resultado entre Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil
Fora de Campo11/09/2025
- Botafogo
Botafogo mira virada de chave para um 2025 vitorioso com a Copa do Brasil
Botafogo11/09/2025
- Botafogo
Mateo Ponte projeta Botafogo x Vasco com casa cheia: ‘Fazer valer nossa força’
Botafogo10/09/2025
➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Durante a festa do Glorioso para recepcionar as equipes no gramado, o Lance! flagrou chamas em diversos pontos da arquibancada do Setor Leste do estádio. Em vídeo, é possível ver torcedores tentando apagar o fogo. Confira abaixo.
Não foi possível identificar a origem do incêndio. Na festa para entrada dos times, a organização do estádio dispara chamas para o alto, assim como fogos de artifício. Além disso, torcedores do Botafogo chegaram no Nilton Santos com sinalizadores.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias